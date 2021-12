Nasa registra o único eclipse solar total de 2021; veja vídeo

A Nasa registou no último sábado, 4, o único eclipse solar total de 2021. O fenômeno foi visível apenas na Antártida e é o último eclipse de 2021.

Segundo a agência espacial americana, o eclipse ocorreu ás 4h da manhã, no horário de Brasília, e em sua etapa completa -- quando o Sol ficou completamente escondido pela Lua --, ás 4h44, durou cerca de dois minutos.

A Nasa transmitiu ao vivo em seu canal do Youtube as imagens observadas pelos cientistas Theo Boris e Christian Lockwood, que se encontravam em um ponto de observação na geleira Union, localizada nos montes Ellsworth, na Antártida.

O eclipse total também foi observado em duas estações de pesquisa no continente gelado. Na Estação Palmer da National Science Foundation, com 40 pessoas e, na fase parcial, na Estação McMurdo, que tem cerca de 1.200 pesquisadores.

Como a Antártida é um continente que não tem habitantes nativos, apenas pesquisadores de diversos país puderam ver o fenômeno.

Veja o eclipse solar total:

O eclipse na Antártida foi o último em 2021. Segundo a Nasa, um novo eclipse solar deve ocorrer em 20 de abril de 2023 e ficará visível na parte sudeste do Oceano Pacífico e trechos da América do Sul. Outro acontecerá no dia 25 de outubro e será visível em partes da Europa, nordeste da África, Ásia ocidental e Oriente Médio.