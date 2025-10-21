Chuva de meteoros? Fragmentos do cometa Halley serão vistos nesta terça-feira

Uma chuva de meteoros poderá ser vista de diferente regiões do planeta nesta terça-feira, 21. O fenômeno, nomeado de Orionídeas, acontece desde o dia 26 de setembro, mas atinge seu pico hoje.

O fenômeno, segundo a NASA, ocorre quando a Terra atravessa fragmentos deixados pelo cometa Halley, que se desintegram ao entrar na atmosfera e produzem riscos luminosos no céu.

Em lugares com pouca iluminação, é possível observar cerca de cinco a seis meteoros por hora, de acordo com a agência.

Fragmentos do cometa Halley

A Nasa informou que os meteoros das Orionídeas viajam a cerca de 66 quilômetros por segundo e podem deixar rastros brilhosos que permanecem visíveis por alguns segundos.

Eles se destacam pela velocidade e brilho e, ocasionalmente, formam bolas de fogo durante a queima na atmosfera.

O cometa Halley, origem da chuva, leva aproximadamente 76 anos para completar sua órbita em torno do Sol.

Cada passagem libera partículas de poeira e rochas que, quando interceptadas pela Terra, dão origem às Orionídeas em outubro e às Eta Aquáridas em maio.

Dá para ver no Brasil?

A chuva de meteoros Orionídeas poderá ser observada também do Brasil, considerando que o fenômeno é visível tanto no Hemisfério Norte quanto no Sul, segundo a NASA.

Como observar o fenômeno?

A NASA recomenda observar o céu após a meia-noite, quando o ponto de radiação — próximo à constelação de Órion — está mais visível.

O ideal é escolher locais escuros e longe das luzes urbanas.

Após cerca de 30 minutos no escuro, os olhos se adaptam, facilitando a visualização dos meteoros, que podem ser vistos até o amanhecer.