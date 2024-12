China planeja treinar 1.300 profissionais de medicina tradicional chinesa no exterior

A China planeja capacitar 1.300 profissionais de medicina tradicional chinesa de diversos países nos próximos três anos. O anúncio foi feito durante a Terceira Conferência Mundial sobre Ciência e Tecnologia da Medicina Tradicional Chinesa, realizada entre os dias 7 e 9 de dezembro, em Changchun.

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem se consolidado como um novo campo de cooperação internacional. Segundo dados da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa, o país já firmou acordos específicos nessa área com mais de 40 governos estrangeiros, agências regionais e organizações internacionais. Além disso, foram estabelecidos 30 centros de alta qualidade em países participantes da iniciativa “Cinturão e Rota”.

Foco em Inovação e cooperação internacional

Durante a conferência, Yu Yanhong, diretora da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa, destacou que as próximas ações se concentrarão em áreas como pesquisa em acupuntura, ervas medicinais e medicina tradicional baseada em evidências. O objetivo é promover a cooperação em inovação científica e tecnológica com nações, regiões e organizações internacionais, elevando os padrões de pesquisa na área.

A iniciativa inclui um plano de treinamento inicial para formar 1.300 profissionais, promovendo a troca cultural e científica e incentivando a disseminação internacional dessa tradição milenar. A China espera, com essas ações, fortalecer a herança cultural da MTC e consolidar sua influência global no setor de saúde.

Terceira conferência mundial sobre MTC

Com o tema “Nova qualidade liderando a saúde, tecnologia criando o futuro”, a Terceira Conferência Mundial sobre Ciência e Tecnologia da Medicina Tradicional Chinesa reuniu representantes de mais de 20 países e regiões para debater temas como inovação científica, modernização e ampliação da capacidade de serviços na área.

Simultaneamente ao evento, foi realizada a Exposição Internacional de Indústria Farmacêutica e de Saúde de Changchun 2024, que atraiu mais de 100 mil participantes. O evento contou com a participação de fabricantes que apresentaram avanços, como equipamentos de diagnóstico inteligentes e sistemas precisos de combinação de ervas medicinais. As inovações destacaram os mais recentes resultados da modernização da MTC e atraíram compradores estrangeiros interessados em parcerias comerciais.

Relevância internacional e cooperação

Irina, uma compradora peruana, comentou sobre a relevância do evento: “Alguns países da América Latina também têm medicina herbal, mas é principalmente popular em áreas rurais e não atingiu um nível muito alto.” Ela destacou sua admiração pelo nível de desenvolvimento da MTC apresentado na conferência e expressou interesse em ampliar a cooperação com colegas chineses no futuro.