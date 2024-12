China inaugura maior projeto de dessalinização de água do mar no país

No dia 9 de dezembro, entrou oficialmente em operação a primeira fase do projeto-piloto de integração da dessalinização de água do mar e utilização abrangente no Parque Industrial de Tianjin Nangang, com capacidade de 300 mil toneladas por dia. O empreendimento é uma parceria entre a China Academy of Building Research e o Instituto de Dessalinização e Utilização Compreensiva de Água do Mar do Ministério dos Recursos Naturais.

O projeto fornecerá água industrial para grandes empreendimentos, incluindo o complexo de produção de etileno de 1,2 milhão de toneladas por ano da China Petroleum & Chemical Corporation, o projeto de geração térmica da Huadian Power International Corporation, e o programa de migração e transformação da “dupla transformação” da Tianjin Bohai Chemical Industry Development.

Capacidade de dessalinização e tecnologia de dupla membrana

Com capacidade para produzir 150 mil toneladas de água dessalinizada diariamente, o projeto é o maior da China a utilizar tecnologia de dupla membrana, substituindo até 50 milhões de toneladas de água superficial por ano.

O empreendimento também marca o primeiro projeto de investimento conjunto da Malásia sob a iniciativa “Cinturão e Rota” na China, representando um marco significativo na cooperação bilateral. Após sua conclusão, o Parque Industrial de Tianjin Nangang tornou-se o primeiro parque químico nacional a utilizar majoritariamente água dessalinizada como fonte hídrica.

Inovação tecnológica e avanços na dessalinização

Com um investimento de aproximadamente RMB 1,2 bilhão (cerca de US$ 17 milhões), o projeto de dessalinização de água do mar no Parque Industrial de Tianjin Nangang utiliza tecnologias avançadas, incluindo flotação a ar, ultrafiltração e osmose reversa. A inovação tecnológica permitiu ampliar a capacidade de dessalinização de um único módulo de membrana osmótica reversa para 30.000 toneladas por dia, representando a primeira aplicação mundial dessa escala em projetos de dessalinização.

A produção oficial do sistema de dessalinização com dupla membrana, projetado de forma independente pela China, marca um avanço significativo ao alcançar a nacionalização da construção e o controle total sobre a tecnologia utilizada.