Chance de colisão de asteroide com a Terra em 2032 cresce para quase 2%, diz NASA

O risco de colisão do asteroide 2024 YR4 com a Terra aumentou. O Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA agora estima uma probabilidade de impacto de 2,3%, acima dos 1,3% calculados anteriormente pela Agência Espacial Europeia (ESA).

O corpo celeste, com tamanho estimado entre 40 e 100 metros (equivalente a um prédio de 18 andares), pode atingir o planeta em 22 de dezembro de 2032.

O asteroide foi descoberto em 27 de dezembro de 2024 pelo Sistema de Último Alerta para Impacto de Asteroides (ATLAS). Inicialmente, a chance de colisão era considerada insignificante, mas novos dados aumentaram essa probabilidade de forma gradual, de 1,2% para 1,6%, 1,9% e agora 2,3%.

Normalmente, a probabilidade de impacto diminui com mais observações, mas não tem sido o caso do 2024 YR4. NASA e ESA têm monitorado a rocha prioritariamente, utilizando telescópios ao redor do mundo para refinar suas análises sobre a trajetória e dimensões.

O asteroide permanece no nível 3 da Escala de Risco de Impacto de Turim, que vai de 0 a 10. Esse nível indica uma ameaça baixa, mas com necessidade de acompanhamento contínuo. Impactos com asteroides desse porte podem causar danos significativos em áreas extensas.

Agora, a expectativa é que futuras observações tragam cenários mais otimistas sobre essa ameaça cósmica.