Trump e Musk cobram Nasa por retorno de astronautas que estão na ISS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o empresário Elon Musk pediram em suas contas no X (antigo Twitter) o retorno de dois astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS). Musk disse que irá buscar os dois astronautas.

Eles culparam a administração do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela decisão da Nasa de ter retornado a cápsula do Boeing para a Terra sem Suni Williams e Butch Wilmore em setembro de 2024.

“O presidente Donald Trump perguntou a SpaceX para trazer para casa dois astronautas abandonados na estação espacial o mais rápido possível. Nós iremos fazer isso. Terrível que a administração Biden deixou eles lá por tanto tempo”, escreveu Elon Musk na terça, 28.

Na Truth Social, Trump afirmou algumas horas depois: “Eu acabei de pedir a Elon Musk e SpaceX para pegar os dois corajosos astronautas que foram abandonados no espaço pela Administração Biden. Eles estão esperando por muitos meses na Estação Espacial. Elon logo estará a caminho. Esperançosamente, todos estarão seguros. Boa sorte Elon!!”

Os dois, porém, não deram mais detalhes e não informaram se as declarações iriam mudar o cronograma da agência espacial.

Em resposta, a Nasa afirmou que tem trabalhado para trazer os astronautas para a Terra o mais rápido possível. “A NASA e a SpaceX estão trabalhando rapidamente para devolver com segurança os astronautas da SpaceX Crew-9, Suni Williams e Butch Wilmore, assim que for prático, enquanto também se preparam para o lançamento da Crew-10 para completar a troca entre as expedições”, delcarou no X.

O que aconteceu?

A ISS recebe astronautas que costumam ficar cerca de seis meses no local vindos, principalmente, da Rússia e dos Estados Unidos. Desde 2020, a SpaceX tem enviado tripulação de forma recorrente à ISS. Cada grupo trabalha até que o próximo chegue. Suni Williams e Butch Wilmore estão na ISS desde o fim de junho.

A Nasa considerou que era muito arriscado enviar os dois no Boeing da Starliner em setembro. A cápsula que deveria trazer os dois de volta passou cerca de três meses sob investigação da Boeing por conta de problemas no sistema de propulsão. Na época, o administrador da Nasa, Bill Nelson, disse que a decisão representava um “comprometimento com a segurança”.

Agora, ambos devem esperar o lançamento da Crew-10 para retornar. Mas a missão foi adiada de fevereiro para o fim de março. De acordo com a Nasa, a agência e a SpaceX precisam de mais tempo para completar o processamento da cápsula.