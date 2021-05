'Censo cósmico' revela quantas estrelas e planetas existem perto da Terra

Um grupo de pesquisadores do Instituto UTINAM na França usou bancos de dados existentes para mapear estrelas, planetas e outros "objetos" (como descrito no estudo) vizinhos, indo até 33 anos-luz de distância do Sol.

Outras pesquisas costumavam focar mais nas estrelas da região. Desta vez, outros fenômenos espaciais estão sendo contabilizados, como exoplanetas, planetas que orbitam uma estrela que não é o Sol, e anãs marrons, estrelas que nunca cresceram o suficiente para iniciar sua fusão nuclear.

Além de dados já existentes, o grupo de pesquisadores também utilizou os novos dados do telescópio Gaia da Agência Espacial Europeia, que está mapeando bilhões de estrelas em nossa galáxia. “Esta lista é o mais completa possível com base no conhecimento atual”, diz a equipe sobre o próprio artigo.

A contagem total é de 540 objetos conhecidos, desconsiderando o Sol e os oito planetas do sistema solar. Deste número, são 375 estrelas, 88 anãs marrons e 77 exoplanetas.

Já das 375 estrelas, 249 são pequenas anãs vermelhas, nome dado a estrelas pequenas. A nossa anã vermelha mais próxima está a 4,2 anos-luz de distância e é chamada de Proxima Centauri. Outras 21 são anãs brancas, núcleos densos que são deixados por estrelas mortas; 18 estrelas da mesma classe do Sol e 2 sistemas estelares com cinco estrelas cada.

"Entre as estrelas e anãs marrons, estimamos que cerca de 61% são estrelas M", afirma a equipe em artigo. A classificação estelar M representa as mais comuns do sistema solar, no quesito de quantidade.

A equipe deixa claro que podem existir dezenas de anãs marrons que ainda são muito fracas para serem detectadas, então o número de estrelas pode aumentar com o tempo. Já o número de planetas é preliminar, mas tudo indica que a maioria das estrelas têm vários planetas em sua órbita.