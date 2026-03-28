Canetas emagrecedoras causam queda de cabelo? Veja o que diz a ciência

O relato da cantora Lexa sobre queda de cabelo após o uso de canetas emagrecedoras reacendeu dúvidas sobre os efeitos desses medicamentos. A artista afirmou em suas redes sociais ter percebido perda de fios após utilizar o Mounjaro, o que levou a questionamentos sobre uma possível relação entre o tratamento e o problema capilar.

Segundo especialistas, a resposta envolve mais de um fator e está ligada, principalmente, ao ritmo do emagrecimento.

Queda de cabelo pode acontecer durante o tratamento

A perda de fios pode ocorrer em alguns casos, mas não é causada diretamente pelas medicações.

De acordo com a dermatologista Paula Amorim, em entrevista ao jornal O Globo, o principal fator associado é o emagrecimento rápido. Quando há redução significativa de peso em pouco tempo, o organismo pode reagir com alterações metabólicas que afetam o ciclo capilar.

Esse processo é conhecido como eflúvio telógeno, condição temporária em que o cabelo entra em fase de queda.

A perda de peso acelerada pode levar a um estado de estresse para o organismo. Segundo a especialista, nessas situações o corpo prioriza funções vitais e reduz temporariamente o crescimento dos fios.

Além disso, a diminuição da ingestão de nutrientes — comum durante o uso dessas medicações — também pode contribuir para a queda.

O quadro costuma surgir entre o segundo e o quarto mês de tratamento, período em que a perda de peso tende a ser mais intensa.

Como funcionam as canetas emagrecedoras

As chamadas canetas emagrecedoras são medicamentos que imitam hormônios intestinais, como o GLP-1.

De acordo com o nutrólogo Gustavo Sá, do Instituto Long Life, em São Paulo, essas substâncias atuam em diferentes mecanismos do organismo, como:

Redução do apetite;

Aumento da sensação de saciedade;

Retardo do esvaziamento gástrico;

Melhora da sensibilidade à insulina

Esses efeitos contribuem para a diminuição da ingestão calórica e favorecem o emagrecimento.

Efeitos colaterais mais comuns

Além da queda de cabelo associada ao emagrecimento rápido, os efeitos mais frequentes dessas medicações são gastrointestinais. Entre eles estão:

náuseas,

vômitos,

diarreia

Esses sintomas costumam ocorrer no início do uso e tendem a diminuir com o ajuste da dose.

Como emagrecer sem prejudicar o cabelo

Especialistas destacam que o risco de queda de cabelo está mais relacionada à forma como o emagrecimento é conduzido do que ao uso da medicação em si.

Para reduzir esse impacto, algumas medidas são recomendadas:

Evitar perda de peso muito rápida;

Manter ingestão adequada de proteínas e nutrientes;

Realizar acompanhamento médico e nutricional;

Monitorar exames laboratoriais durante o tratamento

Com orientação adequada, é possível emagrecer de forma segura e preservar a saúde dos fios.