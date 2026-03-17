Aos 25 anos, médico criou uma startup para saúde masculina que vai do tratamento capilar à Ozempic

O mercado de medicamentos voltados ao tratamento da obesidade vive um crescimento acelerado no mundo. Remédios baseados em GLP-1, como Ozempic e Mounjaro, ganharam popularidade nos últimos anos e passaram a movimentar dezenas de bilhões de dólares por ano.

Analistas do J.P. Morgan projetam que esse mercado pode ultrapassar US$ 200 bilhões anuais até o fim da década, tornando-se uma das categorias farmacêuticas de crescimento mais rápido da indústria.

Com a popularização desses tratamentos, a internet também foi tomada por influenciadores, profissionais de saúde e vendedores prometendo facilitar o acesso aos medicamentos. O resultado é um cenário em que informação não falta, mas orientação médica confiável e acompanhamento estruturado ainda são escassos.

Foi nesse contexto que o médico e empreendedor Felipe Ribeiro, formado pela Unifesp e com passagem pela Harvard Medical School, criou a “Eles”, uma plataforma voltada à saúde masculina que integra questionário médico, prescrição e entrega de medicamentos em uma única jornada digital.

“A jornada inteira é desenhada contra o paciente”, afirma Ribeiro. “O homem percebe um sintoma, precisa encontrar um médico, esperar semanas por uma consulta, ir presencialmente, aguardar o atraso, pegar a receita e depois ir à farmácia. A maioria simplesmente desiste no meio do caminho,” diz o médico que reforça que a proposta da plataforma é eliminar barreiras.

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Como funciona o aplicativo?

A empresa foi fundada no final de 2024 por Ribeiro, então com 25 anos, ao lado de Abrahão Fecury. A ideia surgiu após a venda da primeira startup criada pelo médico, a Prost Saúde, uma empresa de contabilidade para médicos que ele desenvolveu ainda durante a graduação.

Após estudar modelos de healthtechs nos Estados Unidos, especialmente a Hims & Hers, Ribeiro percebeu uma oportunidade de trazer ao Brasil um modelo semelhante, com maior profundidade clínica. Pouco depois, ele foi procurado por Guilherme Mauad, fundador da Proself, uma plataforma de assinaturas voltada ao tratamento de queda de cabelo.

“Ele já tinha mais de mil clientes recorrentes. Depois de várias conversas, decidimos fundir as operações”, afirma. O empreendedor Fernando Pesaro, que já fazia parte da Proself, também entrou como cofundador.

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Um modelo que já nasce com receita

A startup já registra cerca de R$ 1,5 milhão em faturamento anual e atende mais de mil pacientes recorrentes, inicialmente em tratamentos contra queda capilar.

Parte dessa tração vem justamente da fusão com a operação anterior. Ao incorporar a base de assinantes da Proself, a empresa começou com receita recorrente, algo incomum para startups ainda em estágio inicial.

Hoje, a principal fonte de receita vem de um modelo de assinatura.

“O paciente paga um valor mensal que inclui a avaliação médica, a prescrição e o medicamento entregue em casa”, afirma Ribeiro. “Parte desse valor é repassada ao médico que fez a avaliação e parte à farmácia parceira. É um modelo integrado, não vendemos consulta avulsa nem somos um marketplace de medicamentos.”

Os valores variam conforme o tipo de tratamento. Programas para queda de cabelo começam em cerca de R$ 80 por mês, saúde mental (como ansiedade e depressão) a partir de R$ 180, e tratamentos para emagrecimento a partir de R$ 295 mensais.

A aposta nas ‘canetas emagrecedoras’

Com a expansão da plataforma, a empresa agora entra em uma nova frente: o tratamento da obesidade, incluindo terapias com GLP-1, como semaglutida e tirzepatida.

Segundo Ribeiro, essa vertical pode se tornar a principal fonte de crescimento da empresa.

“Emagrecimento é a vertical de maior ticket e maior demanda reprimida”, afirma. “O Brasil tem uma combinação rara: alta prevalência de obesidade, crescimento acelerado do interesse em GLP-1 e praticamente nenhum player digital oferecendo esse acesso com acompanhamento clínico estruturado.”

A expectativa da empresa é acelerar o crescimento com essa nova frente. A companhia herdou cerca de R$ 1 milhão em receita recorrente anual da base original e projeta alcançar entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões de receita recorrente até o fim de 2026.

A queda da patente da semaglutida, prevista para ocorrer neste mês, também pode ampliar o mercado.

“A entrada de versões genéricas reduz drasticamente o custo do tratamento e destrava uma demanda reprimida enorme”, afirma Ribeiro. “O desafio agora não é acesso ao princípio ativo. É garantir que esse acesso venha com avaliação médica e acompanhamento responsável.”

Conselho reúne nomes da saúde digital

A empresa também conta com um conselho formado por nomes do ecossistema de saúde digital brasileiro, entre eles:

Vitor Asseituno, cofundador da Sami

Rodrigo Grossi, da Nilo Saúde

Eduardo Cordioli, diretor técnico do Grupo Santa Joana e ex-líder de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein

As empresas Sami e Nilo já captaram, juntas, mais de R$ 400 milhões com fundos como SoftBank, Monashees e Valor Capital Group.

Segundo Ribeiro, o conselho ajuda a estruturar a expansão clínica da startup.

“São pessoas que já construíram operações de saúde digital reais e escaláveis. Ter essa experiência próxima ajuda a evitar atalhos,” diz.

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A aposta: uma plataforma completa de saúde

No longo prazo, a ambição da empresa é construir uma plataforma que acompanhe diferentes dimensões da saúde ao longo da vida.

Entre os próximos passos estão:

exames laboratoriais integrados

monitoramento de biomarcadores

medicina preventiva personalizada

Outra frente já em desenvolvimento é a criação da “Elas”, plataforma voltada ao público feminino, prevista para ser lançada entre maio e junho. O serviço deve incluir categorias como anticoncepcionais, tratamento de perimenopausa e menopausa.

No horizonte estratégico também está a expansão internacional. A startup mira mercados da América Latina, como México, Colômbia, Chile e Argentina.

Para Ribeiro, o futuro da saúde digital passa por integrar diferentes etapas do cuidado.

“A próxima fase da saúde digital será construída por plataformas que integram diagnóstico, prescrição e tratamento em uma única jornada”, afirma. “Quando você reduz a fricção, mais pessoas conseguem realmente cuidar da própria saúde.”

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