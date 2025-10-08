Bolsa encantada da Hermione existe? O Nobel mostra uma arquitetura molecular que parece mágica

Nesta quarta-feira, 8, a Academia Sueca anunciou o vencedor do prêmio Nobel 2025 de Química. Os premiados foram três cientistas que criaram algo tão impressionante que foi comparado à bolsa da Hermione, de Harry Potter.

Susumu Kitagawa, do Japão, Richard Robson, da Austrália, e Omar M. Yaghi, dos Estados Unidos, venceram o prêmio por desenvolverem as Estruturas Metalorgânicas, conhecidas pela sigla MOFs.

A comparação com a bolsa mágica não foi feita por fãs da saga, mas pelo próprio presidente do Comitê Nobel de Química, Heiner Linke. O motivo? Esses materiais conseguem armazenar quantidades absurdas de substâncias em espaços minúsculos.

Para entender, imagine um hotel molecular. Os MOFs são estruturas sólidas repletas de pequenos espaços vazios — como quartos de hotel — onde moléculas podem entrar e sair.

De acordo com a criação vencedora, em poucos gramas de um tipo chamado MOF-5, a área interna total equivale a um campo de futebol americano, o que leva a analógia com o mundo mágico.

O grande diferencial é que os cientistas conseguem ajustar as propriedades desses materiais de acordo com a necessidade.

Até o momento, é possível aplicações que vão do deserto à medicina:

Captura de carbono: podem armazenar dióxido de carbono de fábricas e usinas, ajudando a reduzir emissões de gases de efeito estufa.

podem armazenar dióxido de carbono de fábricas e usinas, ajudando a reduzir emissões de gases de efeito estufa. Água potável: em experimento no deserto do Arizona, Omar Yaghi e sua equipe usaram MOFs para capturar vapor d'água à noite e liberar água potável quando aquecido pelo sol.

em experimento no deserto do Arizona, Omar Yaghi e sua equipe usaram MOFs para capturar vapor d'água à noite e liberar água potável quando aquecido pelo sol. Purificação: separam substâncias químicas tóxicas da água, incluindo os chamados "químicos eternos" (PFAS).

separam substâncias químicas tóxicas da água, incluindo os chamados "químicos eternos" (PFAS). Indústria eletrônica: já são usados para capturar gases tóxicos na fabricação de semicondutores.

já são usados para capturar gases tóxicos na fabricação de semicondutores. Medicina: podem ser aplicados na administração controlada de medicamentos.

Embora muitas aplicações ainda estejam em pequena escala, os investimentos na área são grandes e o potencial é promissor.

Os três cientistas agora dividirão 11 milhões de coroas suecas — cerca de R$ 5,5 milhões. O prêmio será entregue em dezembro, em Estocolmo.