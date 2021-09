BioNTech terá vacina contra covid para crianças de 5 a 11 anos

A BioNTech deve solicitar uma aprovação para usar sua vacina contra covid-19 em crianças a partir de 5 anos em todo o globo nas próximas semanas, e os preparativos para um lançamento estão em andamento, disseram os dois principais executivos da empresa de biotecnologia à revista alemã Der Spiegel.

"Já no decorrer das próximas semanas apresentaremos os resultados de nosso teste em crianças de 5 a 11 anos a agências reguladoras de todo o mundo e solicitaremos a aprovação da vacina nesta faixa etária, inclusive aqui na Europa", disse sua chefe médica, Oezlem Tuereci, ao semanário.

Os comunicados confiantes sublinham a liderança que a BioNTech, que colaborou com a Pfizer em uma vacina contra covid, detém na corrida para obter uma aprovação abrangente para a vacinação de crianças de menos de 12 anos em países ocidentais.

A BioNTech diz que espera apresentar seu dossiê regulatório sobre as crianças de 5 a 11 anos em setembro, e também delineia planos para pedir aprovação para crianças de seis meses a dois anos até o final do ano.

Tuereci também disse à Spiegel que as etapas finais de produção estão sendo ajustadas para envasar uma dose pediátrica menor de sua vacina Comirnaty, já estabelecida e usada atualmente em adultos e crianças de ao menos 12 anos.

Os dados brutos do teste estão sendo preparados agora para uma apresentação regulatória, e "as coisas estão indo bem, tudo está indo de acordo com o plano", disse o executivo-chefe Ugur Sahin à Spiegel.

A Moderna disse na quinta-feira, 9, que está em fase de testes de um imunizante para crianças entre 6 e 11 anos. A China está na frente na redução do limite de idade em sua campanha de imunização. As autoridades sanitárias do país aprovaram em junho o uso emergencial da vacina Sinovac em crianças de até três anos de idade.

O Chile, que dependeu muito da vacina Sinovac, aprovou este mês o uso da vacina em crianças acima de 6 anos de idade. O Ministério da Saúde de Israel disse em julho que crianças de até cinco anos de idade podem tomar a vacina da Pfizer-BioNTech se sofrerem de condições que as tornem particularmente vulneráveis à Covid-19.