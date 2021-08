HempMeds disponibiliza aulas gratuitas sobre canabidiol

A HempMeds, empresa de produtos de Cannabis medicinal, acaba de disponibilizar gratuitamente todas as suas aulas e workshops voltados à qualificação profissional na área da medicina canabinoide.

O material é exclusivo para médicos com CRM ativo, sem restrição de área de especialidade, com o intuito de levar informações científicas sobre a Cannabis medicinal para novos e atuais prescritores.

Subsidiária do grupo norte-americano Medical Marijuana Inc., a HempMeds foi a primeira empresa a introduzir óleos derivados de canabidiol (CBD) à base de cânhamo no mercado brasileiro. Somente no primeiro semestre de 2021, a importadora pioneira no mercado brasileiro qualificou 550 profissionais da saúde através de seus conteúdos.

O CBD atua no tratamento de inúmeras doenças como epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla, ansiedade e depressão. Mais recentemente, devido ao seu efeito anti-inflamatório e analgésico, há indicadores de que a substância é ideal para portadores de dores crônicas.

A expectativa é que o mercado nacional da Cannabis medicinal chegue a 4,7 bilhões de reais em três anos, segundo a empresa de pesquisas New Frontier Data.

Só a HempMeds teve aumento de 20% na receita nos seis primeiros meses de 2021, o que a companhia credita ao aumento de médicos prescritores e pacientes “reconhecendo cada vez mais os efeitos positivos dos tratamentos com o canabidiol”.

Para acessar o conteúdo, basta o interessado se cadastrar no site da empresa, informando o número do CRM e especialidade médica, para ter acesso ao menu exclusivo de prescritores.

As aulas gratuitas disponibilizadas em vídeo totalizam cerca de 10 horas e podem ser assistidas a qualquer momento.

O conteúdo têm a curadoria e supervisão do neurologista Renato Anghinah, CMO (Chief Medical Officer) da HempMeds no Brasil. O especialista é um dos professores das aulas gratuitas e divide as apresentações com outros integrantes do time científico da HempMeds.

“É um time altamente qualificado, com perfil acadêmico e absolutamente diferenciado. Isso nos deixa bastante confortável para produzirmos conteúdo educacional de qualidade. São pessoas que já fazem esse tipo de atividade dentro de grandes universidades, agora ao alcance do médico que quer conhecer mais sobre Cannabis medicinal”, disse Anghinah.