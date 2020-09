Astrônomo brasileiro identifica asteroide potencialmente perigoso

Um astrônomo amador brasileiro identificou um asteroide potencialmente perigoso que estava indo em direção à Terra dias antes de ele passar pelo planeta. O asteroide, que poderia ter causado uma devastação global caso colidisse com a Terra, passou perto, mas com uma distância segura de cerca de 40 milhões de quilômetros — 100 vezes mais distante que a Lua fica da Terra, por exemplo.

Apesar de ele ter passado a uma distância considerável da Terra, os especialistas acreditam que a situação é um alerta em relação aos grandes objetos que podem se aproximar do planeta sem sequer serem identificados. O objeto, chamado de Asteroid 2020 QU6, tinha um quilômetro de diâmitro e foi encontrado por Leonardo Scanferla Amaral no Observatório Campo dos Amarais em 27 de agosto. O QU6 passou bem perto da Terra no dia 10 de setembro — e (ainda bem) nada de grave aconteceu.

“Nas notícias têm sido cada vez mais frequente a descoberta de asteroides principalmente porque estamos ficando melhores em achar e monitorar asteroides próximoas à Terra. Isso não significa que, de repente, existem mais asteroides, só estamos ficando melhores em observá-los”, explica Bruce Betts, cientista chefe da Sociedade Planetária em comunicado publicado no site oficial da organização.

Em 2019, a Sociedade Planetária premiou Amaral em 8.500 dólares para poder comprar um telescópio mais estável e aumentar a exposição de suas câmeras — e parece que o prêmio realmente impulsionou o trabalho do astrônomo brasileiro. “Atualmente todos os maiores profissionais que caçam asteroides no céu estão localizados no hemisfério Norte da Terra, o que faz nosso planeta vulnerável aos objetos que chegam do Sul do Equador”, continua o comunicado da Sociedade. “A localização de Amaral no hemisfério Sul foi um grande adicional e um ponto chave para que ele pudesse fazer a descoberta de um asteroide tão grande.”