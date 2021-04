AstraZeneca e Pfizer? Estudo investigou qual é a melhor vacina

É inevitável que as pessoas procurem dar preferência pela vacina de maior porcentagem divulgada. No entanto, um estudo publicado nesta sexta-feira, 23, mostra que, entre Pfizer e AstraZeneca, qualquer uma das opções é boa e segura.

Realizado com mais de 370 000 pessoas no Reino Unido, o levantamento conseguiu as seguintes respostas: a partir de 21 dias após a vacinação, uma única dose da vacina AstraZeneca conseguiu 64% de eficácia contra qualquer infecção; o imunizante da Pfizer foi 67% eficaz. Em uma única dose, as duas vacinas também foram igualmente bem contra infecções sintomáticas, reduzindo a probabilidade de se ter em cerca de 70%.

Algumas pessoas infectadas, com ou sem sintomas, costumam ter a carga viral elevada, o que as torna mais contagiosas. Nessa medida, também, as duas vacinas pareciam igualmente boas, prevenindo cerca de 75% dos casos de altas carga viral. Dados para comparar as duas doses de cada vacina ainda estão sendo coletados. Mas esses resultados sugerem que os imunizantes são mais semelhantes do que se poderia imaginar.