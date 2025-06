Aos 39 anos, Stumpy é o lêmure mais velho do mundo, com 25 netos, 6 bisnetos e até uma tataraneta

Stumpy, um lêmure-de-cauda-anelada (Lemur catta), completou 39 anos e entrou para o Guinness World Records como o lêmure vivo mais velho em cativeiro. O primata vive no zoológico Five Sisters, localizado em West Lothian, na Escócia, Reino Unido.

Em cativeiro, a expectativa de vida média para os lêmures-de-cauda-anelada é de 20 a 25 anos, enquanto na natureza esse número é ainda menor, com expectativa abaixo de 20 anos.

Assim, Stumpy alcançou um feito notável, superando em muito a média de sua espécie. Apesar de estar bem de saúde, ele apresenta sinais típicos do envelhecimento, como rigidez nas articulações e diminuição da visão.

“Embora ele tenha um pouco de artrite, ele foi abençoado com boa saúde", comentou a tratadora de animais do zoológico, Gemma Varley, ao Guinness. "Ele precisa de cuidados extras, como medicamentos diários para artrite, pesagens semanais, e suas glândulas odoríferas frequentemente crescem demais, mas ele nos permite reduzi-las voluntariamente por meio de treinamento de reforço positivo.”

Como foi a vida de Stumpy?

Stumpy acredita-se ter nascido em junho de 1986, em Surrey, no Reino Unido. Ele se mudou para a Escócia em 2005, quando passou a viver no zoológico Five Sisters. No local, Stumpy se tornou pai de dois lêmures adultos, Red, de 21 anos, e Julian, de 20 anos — nome inspirado no personagem do filme de animação Madagascar.

Além de sua longevidade, Stumpy teve uma contribuição importante para a preservação da espécie, gerando 11 filhotes ao longo de sua vida. Sua descendência inclui 25 netos, 6 bisnetos e uma tataraneta, sendo que seus bisnetos vivem no zoológico de Attica, na Grécia.

A celebração do 39º aniversário de Stumpy foi marcada por uma festa simples, mas especial. Ao lado de sua família, o lêmure teve direito a um pedaço de bolo feito com ração especial para primatas.

O nome Stumpy (em tradução livre, “atarracado” ou “entroncado”) foi dado devido à sua cauda curta. Ele é um dos animais mais queridos tanto pelos visitantes quanto pelos funcionários do zoológico. "Ele é um menino doce", disse Varley. "Ele adora tomar sol e comer plantas frescas (sua favorita é o salgueiro) e adora batata-doce".

“Stumpy tem sido uma parte extraordinária da nossa família do Zoológico Five Sisters por duas décadas. É uma honra para nós que, aos 39 anos, sua notável longevidade – sem dúvida um mérito do cuidado dedicado que recebeu – tenha sido formalmente reconhecida pelo Guinness World Records como o lêmure mais velho do mundo”, disse Gary Curran, gerente do Zoológico Five Sisters.

Embora Stumpy tenha alcançado esse marco inédito, outros lêmures também se destacaram pela longevidade. Bella, uma lêmure-marrom-de-testa-branca (Eulemur albifrons), viveu até os 38 anos, quando faleceu. Ela morou no zoológico de Wight, no Reino Unido, entre 1990 e 2020.

Outro lêmure-de-cauda-anelada, nascido em maio de 1967 no zoológico da Filadélfia, também alcançou uma idade avançada, chegando aos 37 anos após ser transferido para diversos zoológicos, incluindo o de Bevard, na Flórida.