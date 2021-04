Análise mostra que obra famosa de Leonardo da Vinci não era dele

Uma nova análise, feita com uma técnica conhecida como datação de carbono, indica que uma obra de arte famosa atribuída ao pintor e escultor renascentista Leonardo da Vinci foi criada 300 anos após sua morte.

Chamada Flora, a obra consiste em um busto de cera que vem intrigando pesquisadores há anos quanto à sua origem.

A obra que está em um museu em Berlim, na Alemanha, era apontada como uma criação perdida de da Vinci.

Uma das teorias que a análise derruba é a de que a obra teria sido esculpida por um artista do século XVI que não era Leonardo da Vinci.

No entanto, a análise não aponta quem seria o artista responsável pelo busto de cera. Ou seja, ainda será necessária mais pesquisa para descobrir seu escultor.

“Muitas obras de arte foram atribuídas a Leonardo da Vinci, o grande artista-cientista-engenheiro da Renascença italiana; no entanto, os historiadores da arte têm lutado para encontrar provas definitivas para conectar Leonardo a essas peças de arte”, de acordo com comunicado dos pesquisadores responsáveis pela análise. "O busto de cera de Flora no Museu Bode, em Berlim, foi atribuído a Leonardo porque seu rosto se assemelha a vários retratos de Leonardo, mas essa atribuição é assunto de intenso debate desde a aquisição do busto em 1909."

O estudo completo foi publicado no periódico científico Scientific Reports.