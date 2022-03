A pausa para o cafézinho faz bem para o coração, diz estudo

A ciência de tempos em tempos confirma que o hábito secular de beber café tem benefícios que vão muito além do foco e bem-estar causados pela cafeína. Mais recentemente, três novas pesquisas do American College of Cardiology, uma associação médica sem fins lucrativos, cravaram que a bebida é especialmente boa para o coração.

Para chegar no resultado, os cientistas utilizaram dados do UK Biobank, um banco de dados com informações médicas de cerca de meio milhão de pessoas. Munidos das informações, cruzaram os dados dos que consumiam de uma a seis ou mais xícaras de café por dia e associaram as respostas à incidência de arritmias, doenças cardiovasculares e mortes.

No primeiro estudo, foi levado em conta 382 mil indivíduos sem doenças cardíacas, que foram acompanhados por dez anos, dez anos bebendo café. A conclusão: aqueles que tomavam de duas a três xícaras de café por dia tinham risco de 10% a 15% menor de desenvolver doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca ou arritmia.

Para a segunda pesquisa, foram avaliados 34 mil indivíduos que já tinham alguma doença cardiovascular. Nessa fatia de pesssoas, quem parava o dia para tomar de duas a três xícaras de café por dia tiveram um menor risco de morte quando comparados a aquelas que não consumiam a bebida.

Por fim, os cientistas consideraram o tipo de café ingerido: instantâneo, moído, cafeinado e descafeinado. De acordo com o estudo, os benefícios para o coração independem do café ser instantâneo ou moído, com ou sem cafeína.