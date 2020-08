10 atividades que podem te deixar mais exposto à covid-19

Quais são as atividades mais arriscadas para se fazer em meio à pandemia do novo coronavírus? Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano, algumas (mais perigosas que as outras) podem aumentar o seu risco de exposição ao vírus, o que impacta diretamente nas suas chances de ser infectado.

No mundo todo, mais de 20 milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus e 625.005 morreram. Os Estados Unidos são o epicentro da doença, com mais de 5 milhões casos confirmados e cerca de 164 mil óbitos.

O Brasil, segundo país mais afetado pela doença, tem mais de 3 milhões de doentes e já ultrapassou a marca de 100 mil mortes, segundo o monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Ir a um parque, por exemplo, tem um risco baixo de contaminação, mas ainda existente uma vez que nem todas as pessoas podem estar usando máscaras contra a covid-19 no local, o que aumenta exponencialmente o risco. Viajar de avião, no entanto, parece ser a atividade mais perigosa, seguida de ir a um bar e de cortar o cabelo.

Para reduzir os riscos de contaminação, é sempre importante seguir a regra de distanciamento social e usar máscaras o tempo todo, mesmo nos locais menos “perigosos”.

Abaixo, confira a lista de 10 atividades que são mais arriscadas durante a pandemia, sendo a primeira a que apresenta mais risco e a última a que apresenta menos risco.