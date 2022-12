YouTube pagará US$ 14 bi para transmitir futebol americano

O YouTube vai passar jogos de futebol americano da NFL aos domingos a partir da temporada de 2023, após a controladora Alphabet comprar os direitos de transmissão.

O acordo está avaliado em mais de US$ 2 bilhões por ano ao longo de sete anos, segundo uma pessoa familiarizada com as negociações.

O serviço NFL Sunday Ticket dá aos espectadores acesso a jogos que não vão ao ar em seus canais de TV locais.

Ele estará disponível tanto no YouTube TV quanto no YouTube Primetime Channels. O acordo provavelmente dará ao YouTube TV, que custa US$ 65 por mês, um aumento significativo de assinantes, dizem analistas.

O NFL Sunday Ticket está disponível até o final desta temporada na DirecTV, que cobra cerca de US$ 300 pelo pacote. Os planos de preços do YouTube não foram divulgados.

A NFL manteve os direitos comerciais para exibir os jogos do Sunday Ticket em bares e restaurantes e poderia vendê-los para outra empresa, acrescentou a fonte.

O YouTube TV, que possui mais de 100 canais, é o maior serviço online de TV por assinatura, com cerca de 5 milhões de assinantes, segundo a Bloomberg Intelligence.

A DirecTV, que tem cerca de 2 milhões de assinantes do Sunday Ticket, vem perdendo dinheiro com o pacote há anos devido à sua taxa anual de direitos de US$ 1,5 bilhão.

Para a NFL, assinar com o YouTube é uma “grande vitória”, disse Daniel Cohen, vice-presidente executivo de consultoria de direitos de mídia da Octagon.

