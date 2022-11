WME Awards by Music2! terá shows com mais de 20 mulheres

A sexta edição do WME Awards by Music 2!, primeiro prêmio totalmente dedicado às mulheres do universo musical, anunciou hoje (29) a lista de apresentações que ocorrerão ao longo do evento. Neste ano, a premiação contará com a participação musical de mais de 20 mulheres icônicas da música, entre elas Preta Gil, Luísa Sonza, Gaby Amarantos, Kaê Guajajara, Margareth Menezes e Marina Sena.

Margareth Menezes, uma das grandes homenageadas desta edição, fará uma apresentação ao lado de três mulheres pretas e baianas. Preta Gil, Josyara e Luedji Luna se juntarão à cantora para uma apresentação inédita baseada no vasto legado afropop de Margareth.

Com timbragens potentes, Gaby Amarantos, Larissa Luz e Ilú Obá De Min farão uma apresentação emocionante para homenagear Elza Soares, que faleceu em janeiro deste ano, deixando como herança histórica mais de 60 anos de carreira.

A cantora Gal Costa, que faleceu recentemente, também será homenageada através de uma releitura da apresentação que aconteceu em 2019, quando ela era a artista homenageada da premiação. Assucena Assucena cantará “Baby”, Preta Gil a música “Vá se Benzer” e Ana Cañas “Vaca Profana”.

Luísa Sonza também está confirmada para subir ao palco do evento, além de Marina Sena, que ganhou o prêmio Revelação da edição passada e cantará junto com Rachel Reis, uma das indicadas deste ano à mesma categoria, representando muito bem a nova cena da música popular brasileira.

Para encerrar as apresentações no palco do WME, Bixarte, que é poetisa, atriz, escritora e rapper e tem deixado sua marca através das suas palavras carregadas da sua identidade trans, negra e nordestina, cantará ao lado de Kaê Guajajara, cantora, compositora, atriz, autora e ativista indígena. Juntas, elas farão um número especial, simbolizando toda a pluralidade trazida pelo prêmio ao longo dos últimos anos.

“Esta edição do WME retrata muito bem o trabalho que temos feito desde a criação da premiação em 2017, ao trazer para os holofotes mulheres diversas, de diferentes nichos da música, que representam os mais variados estilos musicais presentes no nosso país”, contam Claudia Assef, Monique Dardenne e Fátima Pissarra, idealizadoras do evento.

A sexta edição acontecerá no dia 21 de dezembro em São Paulo, marcando a volta 100% presencial do evento após dois anos de pandemia, e terá transmissão ao vivo pela internet.

O prêmio terá 17 categorias, para as quais foram indicados 85 nomes.

