Gilberto Gil protagoniza campanha de Natal da Natura com neta e bisneta: 'uma estrela por gerações'

O Natal da Natura, uma das épocas mais promissoras de vendas para a companhia, começou em grande estilo. A gigante varejista de cosméticos investiu em uma campanha natalina alinhada em torno do afeto. Para tanto, chamou o ícone da música popular brasileira (MPB) Gilberto Gil, sua neta Flor Gil e a bisneta Sol de Maria.

A iniciativa de trazer as diferentes gerações da família de Gil também faz parte do processo criativo da campanha. Os três filmes foram pensados em torno da canção "Estrela", lançada pelo baiano em 1997, no álbum "Quanta", e vão ao ar nas redes sociais e TV Aberta a partir desta terça-feira, 29 de novembro.

"Essa música, há muitos anos atrás, eu escrevi essa música referenciando uma menina já crescidinha, filha de dois amigos meus, o Paulo Leminski e a Alice Ruiz. O nome dela foi fundamental, porque ela se chamava Estrela", disse Gilberto Gil em coletiva à imprensa na Casa Natura, localizada na capital Paulista.

"A canção fala desse mistério profundo, esse mundo misterioso dos astros distantes da Terra, das estrelas, um paralelo mesmo. Hoje, eu vejo ela com essa lembrança, mas também vem dentro de uma coisa muito frequente no meu trabalho, essa coisa de dialogar um aspecto afirmativo e com vários significados. Uma estrela por gerações", completa ele.

Ao todo, a Natura lançará 85 opções de presente para o Natal, que variam de preço entre R$ 20 a R$ 280. A campanha vem em um momento decisivo para a marca, que visa uma meta de crescimento expressiva para 2023, mas luta para se manter em alta na Bolsa após o desempenho da Avon e The Body Shop.

'Abraçar o sentimento como uma criança'

A campanha foca em três vídeos diferentes que apostam no afeto entre amigos e família, com a premissa de "sentir o Natal como uma criança e transformar o mundo com todo o seu afeto". O primeiro deles mostra uma filmagem do "backstage", da gravação do cantor baiano cantando a música acompanhado da neta e da bisneta.

"O encontro com as crianças está sempre cheio de curiosidade. Elas despertam em mim essa ideia, de como lidamos de forma dramática e teimosa com as coisas, como é misterioso o sofrimento humano e como é possível abraçá-las em todos esses sentimentos, aprender todos os dias com ela. Vejo isso com as crianças da minha família", disse Gil.

O segundo vídeo mostra, em coro, várias mães, filhos, pais e amigos cantando "Estrela". A voz deles se junta à voz de Gilberto Gil, Flor Gil e Sol de Maria, com foco no afeto de estar com pessoas amadas.

Por fim, no terceiro vídeo — o principal da campanha —, uma criança cultiva uma árvore de natal natural que, a cada expressão de afeto, fica ainda maior.

"Hoje, eu e meus filhos, minha neta e agora bisneta, nós nos conectamos de forma muito natural pela música. Eu acho que eles são tocados pela música, se não tanto quanto eu gosto, tem essa conexão bastante forte. Posso dizer que nos reunimos pela música, para a música, através da música, tudo isso em uma cumplicidade silenciosa", complementa o cantor.

Um afeto com toque de Natura

Desde 2018, a Natura é a marca líder de mercado de perfumaria no Brasil e a segunda maior do mundo, atrás somente da Channel. A oferta de um catálogo com 85 opções de presente tem por trás uma meta ambiciosa. "No Brasil, somos a marca líder de presentes. De cada dez presentes em cosméticos hoje, quatro são da Natura, e estamos no nosso melhor patamar", diz Ana Carolina Soutello, head de estratégia criativa global da marca.

Ao longo do ano, a marca investiu em uma pegada ainda mais sustentável e tem uma série de missões em sua agenda ESG, relacionadas tanto à pegada de carbono e preocupação com as embalagens ecológicas e programa de logística reversa, como também para ações de responsabilidade social.

No começo de novembro, a marca anunciou o "Natura Innovation Challenge – Bem-Estar", cuja proposta é encontrar startups em estágio inicial que atuem no segmento de bem-estar e saúde mental para mulheres. Na quinta-feira, 25, a Natura também anunciou um compromisso antirracista e trouxe iniciativas internas para ter ainda mais pessoas negras como colaboradores.

A campanha de Natal da Natura será um ponto de destaque para a marca tanto em faturamento quanto de desempenho na Bolsa. Desde o terceiro trimestre de 2021, a marca passou a apresentar uma performance consolidada mais fraca, saindo dos R$ 80 bilhões na B3, no final de 2020 para os atuais R$ 20 bilhões.

Com uma época produtiva e próspera de vendas, a marca pode começar 2023 com uma nova perspectiva.

