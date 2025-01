Vinícola dos vinhos alemães mais caros do mundo faz degustação rara em São Paulo

O icônico Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, da vinícola Egon Müller, é um dos vinhos mais cobiçados do mundo. Algumas safras chegam a ultrapassar 20 mil dólares em leilões internacionais, resultado de um terroir singular, expertise transmitida por gerações e uma produção extremamente limitada. Feito com uvas colhidas grão a grão no vale do rio Mosel, na Alemanha, o vinho representa a excelência da tradição vinícola alemã.

Sob a liderança de Egon Müller, a sexta geração à frente da propriedade, a vinícola é referência global em Riesling. Além do icônico Trockenbeerenauslese, outros rótulos notáveis, como o Scharzhofberger Riesling Kabinett 2023, estão disponíveis no Brasil, importados pela Cellar Vinhos, com preços que chegam a R$ 2.695 por garrafa.

No dia 31 de janeiro, os apaixonados por vinhos terão uma oportunidade rara: um jantar com a presença de Egon Müller, na loja da Cellar Vinhos, em Vila Nova Conceição, São Paulo. Durante o evento, será possível degustar alguns dos rótulos mais célebres da vinícola. O encontro começa às 19h e tem vagas limitadas. Para participar, os valores são R$ 3.350 para não sócios e R$ 3.150 para sócios. O valor já inclui o jantar e a degustação. A reserva é feita por meio deste link.

A experiência contará com um menu exclusivo criado pela chef Giovanna Perrone, vencedora do programa Mestre do Sabor e ex-chef do restaurante Pipo. A harmonização será cuidadosamente planejada para destacar a complexidade e a elegância dos vinhos de Egon Müller, proporcionando uma vivência sensorial única.

Com terroir de prestígio, tradição secular e atenção aos mínimos detalhes, os rótulos de Egon Müller continuam a encantar amantes de vinhos ao redor do mundo. Este evento promete ser uma celebração de tudo o que torna a vinícola um marco na história da enologia mundial.

Egon Müller. (Divulgação/Divulgação)

Vinhos degustados

Champagne Premier Cru Rosé Extra-Brut, Arlaux - R$ 795

Scharzhofberger Riesling Kabinett 2022 - R$ 2.295

Scharzhof Riesling Qualitatswein 2023 - R$ 895

Scharzhofberger Riesling Kabinett 2023 - R$ 2.695

Scharzhofberger Riesling Spätlese 2023 - R$ 3.995

Serviço: Rua Diogo Jácome, 372, Vila Nova Conceição. Telefone: 11-93260-2000.