10 frases que você precisa aprender antes de ir para o Chile

Se você está planejando uma viagem para o Chile, conhecer algumas frases em espanhol pode fazer toda a diferença na hora de conversar com os habitantes locais.

O país tem expressões próprias que vão além do espanhol tradicional, e entender esse vocabulário ajuda na comunicação com moradores, em restaurantes e até no transporte público.

Além disso, evitar certos termos que podem ser interpretados de maneira errada no Chile pode prevenir situações constrangedoras e desagradáveis. Por isso, veja 10 expressões que você precisa aprender antes de conhecer o país.

1. “¿Cuánto cuesta?”

Tradução: Quanto custa?

Onde usar: Essencial para compras e negociações em mercados e feiras.

2. “¿Dónde está el baño?”

Tradução: Onde fica o banheiro?

Onde usar: Em qualquer situação onde deseja-se saber onde está o banheiro.

3. “La cuenta, por favor.”

Tradução: A conta, por favor.

Onde usar: Muito útil em restaurantes.

4. “Voy a tomar un colectivo.”

Tradução: Vou pegar um táxi compartilhado.

Onde usar: Sempre que quiser dividir um táxi para se deslocar. Vale falar que no Chile, colectivo não significa transporte coletivo, mas sim um táxi compartilhado com rota fixa.

5. “Un completo, por favor.”

Tradução: Um cachorro-quente, por favor.

Onde usar: quando quiser pedir um lanche. O completo chileno é uma variação do hot dog, recheado com tomate, maionese e abacate.

6. “Hace frío en la cordillera.”

Tradução: Faz frio na cordilheira.

Onde usar: Para quem vai visitar regiões montanhosas, é uma frase útil para perguntar sobre o clima.

7. “¿Dónde puedo cambiar dinero?”

Tradução: Onde posso trocar dinheiro?

Onde usar: Casas de câmbio podem ter grandes variações de valores, então é importante saber onde conseguir boas taxas.

8. “¿Qué micro debo tomar para ir a...?”

Tradução: Que ônibus devo pegar para ir a...?

Onde usar: No Chile, micro significa ônibus urbano.

9. “Quiero una piscola.”

Tradução: Quero uma piscola.

Onde usar: A piscola é um dos drinques mais populares do Chile, feito com pisco e refrigerante de cola.

10. “Está rico el asado.”

Tradução: O churrasco está delicioso.

Onde usar: Chileno valoriza um bom churrasco, e essa frase pode render boas conversas com locais.

O que saber antes de ir ao Chile?

Algumas palavras no espanhol podem ser diferentes do significado em português. Aqui estão alguns falsos amigos que podem causar confusão:

Embarazada – Significa grávida, e não envergonhada.

– Significa grávida, e não envergonhada. Apellido – Significa sobrenome.

– Significa sobrenome. Oficina – Significa escritório.

– Significa escritório. Exquisito - Significa saboroso

Além disso, evite o uso da palavra “coger”, pois na América do Sul ela pode ter um significado vulgar, diferente do uso comum na Espanha. O mais adequado é usar “tomar” para indicar pegar um meio de transporte.

Dicas para fazer uma boa viagem para o Chile

Leve roupas adequadas para o clima – Santiago pode ter temperaturas muito diferentes no mesmo dia, especialmente no inverno.

– Santiago pode ter temperaturas muito diferentes no mesmo dia, especialmente no inverno. Aprenda um pouco do espanhol local – Frases básicas e gírias ajudam na interação com os chilenos.

– Frases básicas e gírias ajudam na interação com os chilenos. Pesquise sobre gorjetas – No Chile, é comum deixar 10% do valor da conta em restaurantes.

– No Chile, é comum deixar 10% do valor da conta em restaurantes. Cuidado com notas falsas – Sempre confira o troco ao pagar em dinheiro.

Por que você deve saber disso?

Saber frases básicas e evitar erros linguísticos ajuda a tornar a viagem mais fluida e agradável. O Chile, assim como outros países da América Latina, tem um vocabulário próprio que pode confundir brasileiros, mas algumas expressões-chave facilitam a comunicação com locais e evitam situações desconfortáveis.

Além disso, demonstrar esforço em falar o idioma pode tornar a experiência mais enriquecedora, permitindo interações mais autênticas e aproveitamento máximo da viagem.