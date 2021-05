Vinhos e astrologia: os rótulos que harmonizam com cada signo do zodíaco

Assim como cada signo tem suas características, seja força, impetuosidade dos arianos ou a sensibilidade dos cancerianos, os vinhos também são marcados por suas peculiaridades. Com isto em mente, Rafaela Reis, sommelier da Grand Cru, harmonizou diferentes rótulos com os doze signos do zodíaco.

“Ao notar os principais aspectos dos signos, pensei nas características dos vinhos e relacionei ambos. Por exemplo, áries é impetuoso e o vinho Felino Malbec é potente, são características que combinam. Já os virginianos são famosos por serem perfeccionistas, qual vinho agradaria uma pessoa que valoriza perfeição? O espumante Victoria Geisse, com certeza!” A sommelier, ainda indica quais pratos harmonizam com cada rótulo.

Áries - Cobos Felino Malbec 2019 (147 reais)

Características: Força, impetuosidade, impulsividade, ousados, competitivos. Os arianos são ousados, fortes e impetuosos, por isso o Felino Malbec foi escolhido, este vinho é potente e ousado.

Origem: Vale do Uco e Luján de Cuyo, Argentina. 100% Malbec.

Notas de prova e harmonização: Cor púrpura brilhante e profunda. Aromas de frutas pretas como ameixa fresca, misturada com notas de grafite. Na boca o vinho é equilibrado e energético, com taninos macios e redondos e final longo. Harmonize com carne bovina grelhada, massas com ragu de carne e hambúrguer.

Touro - Alceño Premium 50 Barricas Syrah (154,90 reais)

Características: Teimosos, ciumentos, protetores, leais. Os taurinos são famosos por sua teimosia, assim como a uva Syrah é famosa por seus vinhos de personalidade, por isso eles combinam tanto.

Origem: Jumilla - Espanha. 85% Syrah e 15% Monastrell.

Notas de prova e harmonização: Vermelho violáceo. Aromas de hortelã, pimenta, eucalipto e baunilha, alguns aromas surpreendentemente frescos, que vão desde violetas a amoras. Na boca também é bastante estruturado e, apesar do corpo cheio e da fruta escura bem madura, termina com alguma elegância e vigor. Harmonize com vitela assada, guisado de carne vermelha e queijos maturados.

Gêmeos - Mannara Pinot Grigio Terre Siciliane (91,90 reais)

Características: Comunicativos, adaptáveis, aventureiros, bem-humorados. Assim como os geminianos, o barone montalto é bem-humorado e se comunica bem com diferentes estilos.

Origem: Sicília, Itália. Pinot Grigio.

Notas de prova e harmonização: Cor amarelo palha. O nariz é fresco e limpo com evidentes notas frutadas de pêra, maçã verde e pêssego branco. Na boca encontram-se os aromas do nariz com notas cítricas com uma acidez que o torna equilibrado e perfumado. Harmonize com saladas, frutos do mar e aperitivos de praia.

Câncer - Leyda Pinot Noir (110,90 reais)

Características: Sensíveis, emotivos, carinhosos. Os cancerianos levam o Leyda Pinot Noir, que é um vinho delicado, ótimo para dividir com a família.

Origem: Vale Leyda, Chile. Pinot Noir.

Notas de prova e harmonização: Vermelho rubi. Notas de cerejas, framboesas, amoras, com toque de especiarias e herbáceo. Fresco, com textura sedosa e taninos redondos. Harmonize com carne de aves assadas, risoto de funghi e salmão grelhado.

Leão - Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon (200,90 reais)

Características: Centro das atenções, comunicativos, vaidosos, exibidos. Para os leoninos, não poderia ser nenhum vinho que não fosse da rainha das uvas, a Cabernet Sauvignon, para combinar com o protagonismo de todos deste signo.

Origem: Vale de Aconcágua, Chile. Cabernet Sauvignon.

Notas de prova e harmonização: Vermelho rubi. No nariz destacam-se notas de frutas vermelhas e pretas como framboesa, amoras e cerejas, acompanhadas por notas suaves que lembram cravo, alcaçuz e chocolate preto. Seus taninos de grão fino dão origem a uma acidez refrescante que o equilibra, coroado por excelente persistência. Harmonize com carne bovina cozida ou grelhada, pimentão recheado e embutidos.

Virgem - Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage (115,90 reais)

Características: Organizados, perspicazes, rígidos, tímidos. Para agradar os virginianos, o espumante que é fruto de uma lenta elaboração que resulta na perfeição em forma de borbulhas

Origem: Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul. 75% Chardonnay e 25% Pinot Noir.

Notas de prova e harmonização: Amarelo ouro, exibe perlage intenso e elegante. Aromas de pêra, maçã verde e notas de flores dominam a taça. Embora o vinho seja feito pelo método tradicional, notas de levedura não marcam tanto o paladar, mas a sofisticação do método se faz presente. Em boca, mostra cremosidade, acidez vívida e persistência interessante. Harmonize com mariscos, ostras e peixes brancos.

Libra - Churchill’s Meio Queijo Douro Tinto (131,90 reais)

Características: Conciliadores, companheiros, indecisos, justos. Aos librianos um vinho que não causa indecisão, um vinho português que não há erros na hora da escolha.

Origem: Douro Portugal. Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz.

Notas de prova e harmonização: Vermelho violáceo. Este vinho tinto do Douro tem aroma de frutas negras confitadas, baunilha e um toque de especiarias Seus taninos são equilibrados por uma acidez deliciosa, que limpa a boca e a faz pedir por mais um gole. Harmonize com carne suína, costela e pizza de calabresa.

Escorpião - Zuccardi Q Malbec (221,90 reais)

Características: Determinados, apaixonados, ciumentos e estratégicos. Escorpiano gosta de intensidade, são apaixonados por natureza, então um vinho que é intenso graças ao seu terroir.

Origem: Vale do Uco Mendoza, Argentina. Malbec.

Notas de prova e harmonização: Vermelho violáceo. Aromas herbais e picantes, mas também é perfumado e algo floral, puro, limpo e focado. Na boca é medianamente encorpado, sendo que os vinhos possuem álcool integrado e taninos muito finos que proporcionam grande textura.

Sagitário - San Marzano Tramari Primitivo Salento IGP 2019 (131,90 reais)

Características: Otimistas, vaidosos, joviais, amigáveis. Nenhum vinho é tão jovial e amigável quanto o Tramari e por isso combina bem com o estilo sagitariano.

Origem: Salento, Puglia, Itália. Primitivo.

Notas de prova e harmonização: Cor rosa cereja. Aroma intenso e persistente, com notas de cereja e framboesa. Um vinho fresco e elegante, equilibrado na boca. Acompanha antepastos italianos, salmão grelhado, queijo jovem ou ligeiramente envelhecido.

Capricórnio - Barone Montalto Passivento Rosso Terre Siciliane IGT (163,90 reais)

Características: Honestos, trabalhadores, bem humorados, ambiciosos. Pronto para qualquer ocasião e descontraído assim são os capricornianos e o Montalto Passivento Rosso Terre Siciliane.

Origem: Sicília, Itália.

Notas de prova e harmonização: Vermelho violáceo. O nariz apresenta notas frutadas que vão do alcaçuz aos frutos silvestres. Na boca apresenta um bom corpo e um tanino redondo e doce. Boa persistência tendendo a um final frutado. Harmonize com pizza marguerita, fettuccine ao pomodoro e queijo pecorino.

Aquário - Pizzorno Mayusculas Tannat Macer Carbonica (126,90 reais)

Características: Independentes, originais, criativos, rebeldes. Para os que se orgulham de ser diferentes como os aquarianos, o Tannat mais diferente de todos, ao invés de encorpado é leve, tendo como marca principal sua originalidade.

Origem: Canelones Uruguai. Tannat.

Notas de prova e harmonização: Cor vermelho rubi. Frutas vermelhas como framboesa ou cereja e nota de banana. Equilibrado, acidez equilibrada, baixa presença de taninos. Harmonize com hambúrguer, carne suína e queijos macios.

Peixes - Niepoort Vinho Verde Docil Loureiro (158,90 reais)

Características: Sonhador, sensível, emotiva, empático. Aos piscianos que são sempre doces e sonhadores, um vinho verde refrescante e delicioso.

Origem: Vinhos Verdes, Portugal. Loureiro.

Notas de prova e harmonização: Amarelo palha. As notas florais, cítricas e frutadas são evidentes num perfil aromático elegante e delicado. Na boca revela notas frescas e aromáticas com um grande equilíbrio entre sabores e um final de boca longo e mineral. Harmonize com frutos do mar, peixes e comida asiática.

