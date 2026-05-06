Villa San Michele reabre em Florença após 18 meses de reforma

Villa San Michele: interiores assinado pelo escritório Luigi Fragola Architects, hotel ocupa um convento franciscano do século XV cuja fachada é atribuída a Michelangelo
Jonalista colaborador
Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h56.
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Situado nas colinas de Fiesole, com vista para Florença, o hotel Villa San Michele reabriu suas portas na Itália após 18 meses de reforma. A propriedade, que ocupa um convento franciscano do século XV cuja fachada é atribuída a Michelangelo, integra o portfólio da Belmond desde 1976 e faz parte do grupo LVMH desde 2019.
A reforma foi assinada pelo escritório Luigi Fragola Architects e resultou em 27 suítes e 12 apartamentos reformados, divididos entre o edifício histórico e os jardins. Os interiores incorporam materiais da região: pisos em terracota de Impruneta, mármore Cipollino de Carrara e afrescos pintados à mão. Entre as acomodações, a suíte Grand Tour ocupa o primeiro andar da fachada principal e foi, no passado, sede de Napoleão Bonaparte.
Os jardins escalonados, que se estendem por mais de dez mil metros quadrados, foram restaurados pelo escritório Luca Ghezzi Garden Design. O bosque adjacente pertence ao Parco Monumentale di Monte Ceceri, o mesmo onde Leonardo da Vinci realizou seus primeiros experimentos de voo.
A nova oferta gastronômica inclui o Antesi, restaurante de oito mesas instalado em uma galeria renascentista do século XVI, sob o comando do chef Alessandro Cozzolino. O menu é organizado em três degustações: o Attesa, dedicado às referências culturais do chef; o Ora, voltado aos ingredientes da região; e o Traccia, de orientação vegetal.
"Há um momento em que cada ingrediente atinge sua expressão máxima. Nosso trabalho é reconhecer e respeitar esse momento", disse Cozzolino. O espaço está aberto a hóspedes e visitantes de terça a domingo, no jantar.
O hotel conta ainda com um spa assinado pela Guerlain, com três salas de tratamento e entrada por um jardim coberto de murais pintados à mão pela artista Elena Carozzi. Em parceria com a marca milanesa La DoubleJ, fundada por JJ Martin, o Villa lança um programa de experiências que inclui práticas de Kundalini Yoga, cura sonora e Yoga Nidra.
O retiro inaugural, chamado Presença Incorporada, acontece de 3 a 6 de setembro.