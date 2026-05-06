Villa San Michele reabre em Florença após 18 meses de reforma

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Situado nas colinas de Fiesole, com vista para Florença, o hotel Villa San Michele reabriu suas portas na Itália após 18 meses de reforma. A propriedade, que ocupa um convento franciscano do século XV cuja fachada é atribuída a Michelangelo, integra o portfólio da Belmond desde 1976 e faz parte do grupo LVMH desde 2019.

A reforma foi assinada pelo escritório Luigi Fragola Architects e resultou em 27 suítes e 12 apartamentos reformados, divididos entre o edifício histórico e os jardins. Os interiores incorporam materiais da região: pisos em terracota de Impruneta, mármore Cipollino de Carrara e afrescos pintados à mão. Entre as acomodações, a suíte Grand Tour ocupa o primeiro andar da fachada principal e foi, no passado, sede de Napoleão Bonaparte.

Ao total, 27 suítes e 12 apartamentos reformados para a reabertura da propriedade que integra o portfólio da Belmond desde 1976 (Divulgação)

Interiores do Villa San Michele ganharam reforma foi assinada pelo escritório Luigi Fragola Architects (Divulgação)

Os jardins escalonados, que se estendem por mais de dez mil metros quadrados, foram restaurados pelo escritório Luca Ghezzi Garden Design. O bosque adjacente pertence ao Parco Monumentale di Monte Ceceri, o mesmo onde Leonardo da Vinci realizou seus primeiros experimentos de voo.

A nova oferta gastronômica inclui o Antesi, restaurante de oito mesas instalado em uma galeria renascentista do século XVI, sob o comando do chef Alessandro Cozzolino. O menu é organizado em três degustações: o Attesa, dedicado às referências culturais do chef; o Ora, voltado aos ingredientes da região; e o Traccia, de orientação vegetal.

Fachada do Villa San Michel, em Florença

"Há um momento em que cada ingrediente atinge sua expressão máxima. Nosso trabalho é reconhecer e respeitar esse momento", disse Cozzolino. O espaço está aberto a hóspedes e visitantes de terça a domingo, no jantar.

Reforma foi assinada pelo escritório Luigi Fragola Architects

O hotel conta ainda com um spa assinado pela Guerlain, com três salas de tratamento e entrada por um jardim coberto de murais pintados à mão pela artista Elena Carozzi. Em parceria com a marca milanesa La DoubleJ, fundada por JJ Martin, o Villa lança um programa de experiências que inclui práticas de Kundalini Yoga, cura sonora e Yoga Nidra.

Espaço da Guerlain dedicado ao wellness no Villa San Michele, em Florença, com murais pintados à mão pela artista Elena Carozzi (Divulgação )

O retiro inaugural, chamado Presença Incorporada, acontece de 3 a 6 de setembro.