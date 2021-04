Vestidos decotados e drinques para levar: os casamentos na pandemia

Aspectos gerais Mais casamentos durante a semana: mais opções no calendário permitem casamentos mais acessíveis. Mais tempo de preparação: casais que ficaram noivos no final de 2020 procuram uma data em 2022. Houve uma mudança dos 12 meses que os casais costumavam gastar na organização para 18 a 24 meses. Ao ar livre: casamentos diurnos permitem que a duração da celebração seja esticada ao máximo e os espaços abertos tornam-se a opção mais difundida por oferecerem a beleza do ambiente natural, segurança no distanciamento social e uma maior versatilidade. Sustentabilidade e comprometimento: a escolha consciente dos fornecedores torna-se realidade já em 2021. Para as novas gerações, critérios como solidariedade, diversidade e sustentabilidade são levados em consideração na hora da escolha. De acordo com estudo recente realizado por bodas.net e VBBFW em conjunto com a escola de negócios IESE sobre a sustentabilidade na moda nupcial, três em cada quatro noivas consideram que as marcas de roupa devem ser responsáveis pela cadeia produtiva e garantir que as roupas sejam fabricadas de maneira ecologicamente correta. Do total, 93% consideram que o trabalho e salário digno dos colaboradores da empresa é a principal variável de importância. Em seguida vem o compromisso ambiental da marca (78%) e a utilização de materiais e tecidos sustentáveis (77%). Veja também Invest Minha mãe me deu uma casa antes do casamento. Meu marido tem direito?

Menos formalidades: a geração Z busca casamentos mais naturais e despreocupados, e o objetivo passa a ser transformar tudo em uma experiência tanto para o casal quanto para os convidados. Sem lugares marcados: a escolha das mesas passa a ser mais casual e os assentos menos simétricos para respeitar o distanciamento. De quebra as cerimônias se tornam mais flexíveis. Tudo online: convites digitais, lista de presentes online, convidados acompanhando por streaming, visita 3D dos espaços e até realidade virtual entra em jogo para ajudar os casais a visualizar o grande dia. A tecnologia ganha espaço para melhorar e facilitar a organização. Flores e decoração Tendas e guirlandas de luz: como consequência de mais casamentos ao ar livre, vemos uma oferta maior de tendas mais customizáveis e jogo com luzes para ambientação externa. Decoração natural: tons de terra, bege, madeira e verdes combinados com o branco. Os casais mais ousados apostam em detalhes mais chamativos em detalhes, como buquê, centros de mesa e o bar de drinques. Mais ambientes externos: os chill-outs ficam lá fora. Sofás, mesas e decoração serão levados para o exterior para criar ambientes confortáveis e convidativos, rodeados de natureza e arranjos de flores. Flores secas: flores secas conservadas usadas em buquês e coroas apontam para um desejo maior por sustentabilidade. Arranjos florais e mesas repletas de decoração natural. Lembrancinhas Wedding Bag ou Box: caixinhas e bolsas com todo tipo de detalhes para os convidados. Brindes, máscaras personalizadas, géis com mensagens, a programação do grande dia. Catering, alimentos e bebidas Mesas personalizadas: cuidado e delicadeza na montagem das mesas. Velas, mimos e mensagens personalizadas para cada convidado. Aperitivos individuais: o coquetel do início do evento é apresentado em porções individuais. Drinques para levar: as bebidas são servidas à mesa, com cardápios divertidos onde convidados poderão escolher sua bebida. Mini-cakes individuais e mais minimalismo: os bolos diminuem de tamanho e ganham em criatividade, com menos camadas e nos sabores mais clássicos - inclusive em porções individuais. Mesa de doces alternativa e personalizada: as mesas de docinhos e candy bars oferecerão embalagens individuais para que os convidados consumam em suas mesas. Ensaio de fotos A foto: a tendência em 2021 é conseguir A FOTO. Essa capa de revista que os casais mais jovens esperam ansiosamente para compartilhar em suas redes sociais. Moda nupcial Conforto "arrumadinho porém informal": looks mais naturais e confortáveis. Vestidos com caudas mais curtas e menos smokings serão vistos. Eles se adaptarão à estética do casamento e os casais parecerão combinar mais entre si. Também podemos ver mais de um vestido ou terno ao longo da celebração: um para a cerimônia e outro para a festa. Minimalismo: linhas mais simples e formatos minimalistas, mais peso nas estampas e tecidos, com destaque absoluto para a noiva. Vestidos de noiva curtos: para o civil, para micro-weddings mais íntimos pré-cerimônia, para a pista de dança… os cursos abrem caminho como opção de segundo vestido. Looks versáteis: vestidos que se adaptam a qualquer tipo de situação abrem espaço nos casamentos. Mangas, saias e caudas removíveis farão com que os vestidos se adaptem a qualquer tipo de festa. Mangas bufantes: mangas compridas aparecem para responder a um novo perfil de temporada de casamentos: não só no verão, mas ao longo de todo o ano. Decote nas costas: As costas descobertas serão o ponto mais sexy dos casamentos este ano. Lua de mel Micro-viagens: viagens menores, mais simples e locais a lugares românticos e especiais. Muitos deixarão a grande viagem mais para frente.