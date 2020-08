Veja Robert Pattinson como Batman e mais 3 grandes novidades da DC

A Warner Bros divulgou no sábado o primeiro trailer do novo Batman, dirigido por Matt Reeves e com Robert Pattinson no papel principal. O aperitivo da próxima aventura do super-herói foi apresentada ao som da banda Nirvan durante o DC FanDome, megaevento virtual que trouxe as principais novidades da DC Comics, editora da Warner especializada em quadrinhos.

A Warner ainda não forneceu uma sinopse oficial de The Batman, mas o trailer divulgado sugere que o vilão principal será Edward Nigma, conhecido como The Riddler. É o que se vê na primeira metade do trailer, que mostra a polícia de Gotham investigando uma cena de crime cheia de mensagens enigmáticas. Veja o trailer aqui:

Um dos filmes mais aguardados de 2021, The Batman começou a ser produzido em janeiro deste anos. As filmagens, porém, foram interrompidas por causa da pandemia da covid-19. Até então, cerca de um quarto da filmagem tinha sido concluído. Se tudo der certo, a superprodução deverá chegar às salas de cinemas em 1º de outubro de 2021.

Além do trailer do novo Batman, o DC FanDome trouxe outras novidades. Durante o evento online, os fãs puderam assistir a um painel de Mulher-Maravilha 1984, reunindo a diretora Patty Jenkins e o elenco formado por Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine e Pedro Pascal. Todos estavam presentes para apresentar o novo trailer do longa, que revelou o novo visual da Mulher-Maravilha. Originalmente, o longa seria lançado em novembro de 2019. Depois, foi adiado para junho de 2020, mas, com a pandemia, deverá chegar aos cinemas brasileiros em 15 de outubro. Confira o trailer:

O painel sobre o O Esquadrão Suicida 2, dirigido por James Gunn, teve seus personagens confirmados no DC FanDome. Entre os nomes estão Pacificador (John Cena), Sanguinário (Idris Elba), Solsoria (Alice Braga) e Bolinha (David Dastmalchian). O painel revelou as identidades de cada intérprete no longa, que deverá estrear em 6 de agosto de 2021. Veja um teaser aqui:

Em outro painel aguardado pelos fãs, o diretor Zack Snyder revelou o primeiro trailer da sua versão de Liga da Justiça, popularmente conhecida como o Snyder Cut. Segundo disse Snyder, o filme terá quatro horas de duração e será dividido em quatro partes. O lançamento está previsto para 2021 e estará disponível também para quem não tem o serviço de streaming HBO Max. Veja aqui o trailer: