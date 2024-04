Veja, o tênis que antes se chamava Vert, lança modelo para corrida

Veja, a marca que antes se chamava Vert no Brasil, virou uma das marcas preferidas de jovens e criativos no geral pelos tênis de apelo casual. Agora, acaba de lançar uma nova versão de seu modelo para corrida com a promessa de unir material ecológico com tecnologias inovadoras.

O modelo Condor 3, que está sendo apresentado nesta semana, foi premiado pela ISPO, principal feira mundial de atividades ao ar livre e esportes realizada em Munique, na Alemanha, pelo uso de material ecológico (garrafas plásticas recicladas, borracha nativa da Amazônia) e a tecnologia de amortecimento L-Foam.

O Condor foi lançado em 2019. Agora, a terceira versão vem nas cores Black Calcaire, Areia White Gradient e White Black. O modelo foi testado em laboratórios e por corredores ao redor do mundo. Segundo a empresa, traz tecnologia revolucionária e material de base biológica para oferecer uma nova experiência de corrida.

Condor 3, da Veja: edição limitada (Veja/Divulgação)

Edição de 300 pares e preço de R$ 990

O tênis traz um aperfeiçoamento do L-Foam, um amortecimento que tem 65% de látex natural, que ajuda a proteger de impactos durante a prática de esporte. O solado contém 27% de borracha amazônica, o que aumenta a comodidade, com densidade ideal e formato anatômico.

Os detalhes de T.P.U. (poliuretano termoplástico) e o suporte de calcanhar do tênis são feitos com 100% óleo de mamona que garante alta segurança para os pés.

O tênis pesa 287 gramas. Usa poliéster reciclado em seus cadarços, forro e cabedal, que é feito em malha projetada mesh-engineered, o que proporciona maior resistência, maleabilidade e respirabilidade. Sua língua mais fina limita o ponto de atrito.

Esse é um mercado em alta, ainda mais a partir da pandemia, quando muitas pessoas aderiram às corridas de rua. Em São Paulo, por exemplo, o número de corridas registradas pela prefeitura cresceu em 2023, em relação ao ano anterior.

Dados de 2023 da Ticket Sports, a maior plataforma de vendas de participação em corridas, indicavam que o ano fecharia com 1,4 milhão de inscrições, uma alta de 46% em relação a 2022. A projeção de crescimento para 2024 indicava uma faixa de 20% a 30%.

No Brasil, o Condor 3 vem em edição limitada de 300 pares e preço de R$ 990. Para quem quiser comprar com as marcas tradicionais de corrida, como Asics e Nike, o modelo está à venda no site da marca e alguns pontos de venda selecionados.