US$ 48,5 mi: "Godzilla vs. Kong" bate recorde de bilheteria na pandemia

Godzilla vs. Kong estabeleceu um novo recorde de bilheteria no cinema em tempos de pandemia. O filme da Warner Bros. e da Legendary Entertainment arrecadou 32 milhões de dólares no fim de semana e 48,5 milhões de dólares nos primeiros cinco dias de lançamento, consolidando um novo marco desde a reabertura dos cinemas norte-americanos.

Como primeiro sucesso de bilheteria nos tempos de Covid, Godzilla vs. Kong parece ser uma indicação de que as pessoas estão prontas para voltar aos cinemas nos EUA depois de um ano inteiro assistindo Netflix no sofá. O filme também está disponível para assinantes do HBO Max, sem valor extra. Não se sabe quantas pessoas assistiram ao filme em casa.

David A. Gross, que dirige a empresa de consultoria na área de cinema Franchise Entertainment Research, classificou as vendas de ingressos para o fim de semana como "fortes", mediante as "condições ainda difíceis".

Mais de 50% dos cinemas dos EUA foram reabertos, mas muitos --incluindo os de Nova York e Los Angeles-- operam com capacidade reduzida para cumprir os protocolos de segurança contra a pandemia.

"Embora seja metade do que teríamos em circunstâncias normais, o fim de semana é uma indicação clara e positiva de que o ato de ir ao cinema tem forças inerentes que não estão desaparecendo", disse.