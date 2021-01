Godzilla vs. Kong ganha trailer com batalha entre monstros; veja

O primeiro trailer de “Godzilla vs. Kong” foi liberado hoje, tendo o embate entre de proporções gigantescas entre os dois monstros como assunto principal — além, é claro, das duras consequências para a sobrevivência da humanidade. Com mais de 5,6 milhões de visualizações no canal oficial da Warner Bros, o lançamento é muito aguardado pelos fãs do gênero.

A vida está mais complexa, a rotina mais intensa, mas a EXAME Academy pode ajudar a manter a mente em foco

Trata-se da quarta “aventura” da parceria de Warner Bros. e Legendary conta com um elenco que reúne Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry, dirigido por Adam Wingard.

O filme ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. “Godzilla x Kong” deve estrear em março nos EUA, simultaneamente nos cinemas e na HBO Max. Vale lembrar que o lançamento do filme foi atrasado em um ano por causa da pandemia.

Veja abaixo o trailer completo: