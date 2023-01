Universal Parks & Resorts anuncia um novo parque temático. Veja onde será

Depois de levar suas atrações para Japão, China e Singapura, e seguir atraindo multidões para seus parques temáticos nos Estados Unidos, a Universal Parks & Resorts acaba de anunciar um novo parque, desta vez na cidade americana de Frisgo, no Texas.

Segundo as primeiras informações, esse será o primeiro projeto do grupo com atrações voltadas especificamente para famílias com crianças pequenas.

Por enquanto, tudo o que se sabe é que a novidade, ainda sem data de inauguração prevista, ocupará uma área de 40 hectares – quase quatro vezes o tamanho do Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Nela, além de um hotel temático adjacente, a Universal promete oferecer aos visitantes áreas cercadas por muito verde, além de shows interativos e lúdicos, encontros com personagens, produtos exclusivos e restaurantes temáticos.

A intenção do grupo, famoso por entregar ao público experiências imersivas, inspiradas em atrações televisivas e cinematográficas como Jurassic Park, Harry Potter, Os Simpsons, King Kong e Velozes e Furiosos, é atrair um novo público por meio de um parque que terá “aparência, sensação e escala completamente diferentes dos parques existentes da Universal.”

Noites do terror em Las Vegas



Outra novidade anunciada nesta quarta-feira pelo grupo é uma nova experiência de terror em Las Vegas. Projetada pelos criadores do Halloween Horror Nights – o evento global de Halloween mais popular do mundo – a atração será no distrito AREA15, um complexo de entretenimento que desde que foi inaugurado, em setembro de 2020, já atraiu mais de quatro milhões de visitantes.

Em uma área de 10 mil metros quadrados, a Universal pretende transformar espaços hoje visitados por quem quer comer e beber algo durante o dia em bares e restaurantes “assombrados e horripilantes”.

Essa é a primeira vez que a marca cria uma experiência de terror permanente fora dos parques temáticos.

“A Universal é conhecida pela capacidade de oferecer experiências de entretenimento de terror originais, altamente temáticas e aterrorizantes para milhões de fãs todos os anos”, disse Page Thompson, presidente de novos empreendimentos da Universal Parks & Resorts. “Estamos empolgados em dar aos nossos fãs globais mais uma maneira de se assustar e se divertir no coração de Las Vegas, o lugar perfeito para esse tipo de conceito único.”

A Universal Parks & Resorts deve anunciar, em breve, a data de abertura da sua nova atração.