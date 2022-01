Under Armour lança coleção inspirada no clássico programa Vila Sésamo

Da clássica série de televisão, os icônicos Muppets da Vila Sésamo chegaram às quadras de basquete no último final de semana. Nas cores amarelo e rosa, o Curry Flow 9 da Under Armour faz parte da Curry Brand, linha do astro de basquete Stephen Curry, e tem referências da Vila de Garibaldo.

A coleção é dividida em seis cores e tem estampas da série na língua do calçado.

Stephen Curry, pai de três filhos todos com menos de 9 anos, sabe que a parceria com a Sesame Workshop, organização educacional sem fins lucrativos por trás da Sesame Street seria uma extensão de seu trabalho para inspirar jovens atletas.

"A Curry Brand e a Sesame Street pregam a mesma mensagem. Trata-se de apoiar todas as crianças, especialmente aquelas de comunidades carentes que procuram uma oportunidade de fazer o seu melhor", diz Curry, três vezes campeão da NBA, duas vezes MVP da liga e que está prestes a se tornar o maior cestinha de bolas de três da história.

Escolhido para a collab, o programa sempre foi um modelo de inclusão em suas histórias e um elenco diversificado de Muppets, humanos e estrelas convidadas.

Já a conexão pessoal de Curry com a Sesame Street vai além da paternidade: o atleta fez uma aparição no programa ao lado de sua esposa, Ayesha, para ensinar as crianças sobre a importância de compartilhar e comer um café da manhã saudável.

Como um tênis de basquete profissional, o Curry Flow 9 possui duas tecnologias principais: UA Flow, uma sola feita sem borracha que deixa o tênis mais leve e aderente. E a UA Warp, que reveste o tênis inteiro e ajuda na leveza e firmeza da pegada. As duas tecnologias trabalham em conjunto com tiras de suporte que prendem o pé na sola intermediária do UA Flow, permitindo o movimento natural.

Os tênis estão disponíveis no site da Under Armour e na Sunika por 1099,99 reais.