Uma das casas mais valiosas no mundo da arte está à venda

A casa de Barbara Jakobson, uma das colecionadoras de arte mais influentes de Nova York, está à venda por US$ 9,8 milhões. O imóvel fica em Manhattan, onde ela viveu por 60 anos até morrer, em setembro do ano passado, aos 92 anos.

Jakobson foi curadora do Museum of Modern Art (MoMA) por mais de cinco décadas e construiu ao longo da vida uma coleção que moldou o entendimento de muitas pessoas sobre arte. A casa era parte disso, e funcionava como galeria informal onde amigos viam as aquisições mais recentes e trocavam ideias. "Ela conhecia tudo sobre todos. E se você amava arte, ela te amava de volta", disse Glen Lowry, ex-diretor do MoMA, ao New York Times.

O imóvel tem 530 m² distribuídos em vários andares, com certificado de ocupação bifamiliar. Um apartamento duplex independente ocupa parte da estrutura. A cozinha principal e a área de serviço ficam no nível do jardim, parcialmente abaixo do solo. Não há porão. Os impostos anuais somam cerca de US$ 98 mil.

A sala principal já abrigou, entre outras obras, "Ursos de Inverno", escultura de Jeff Koons vendida recentemente em leilão da Christie's por US$ 7,6 milhões. Um bar encomendado por Jakobson ao artista Tom Sachs foi arrematado por cerca de US$ 76 mil. No pequeno quintal pavimentado, uma árvore morta cimentada no lugar e pintada de azul Klein completa o inventário da casa.

Casa ou galeria de arte?

A corretora Leslie Hirsch, da Christie's International Real Estate Group, responsável pela venda, descreve o ambiente com uma frase que resume bem o charme do imóvel. "Parece uma galeria. Acho que foi parte do que atraiu Barbara para a casa."

A história do imóvel começa antes de Jakobson. O diretor Elia Kazan viveu ali, e segundo o amigo próximo Steven ML Aronson, figuras como Marlon Brando, Vivien Leigh, James Dean e Natalie Wood frequentavam o endereço. Depois de Kazan, a casa passou pelo explorador submarino Peter Gimbel — da família proprietária da rede de lojas de departamento — e sua mulher, Mary, conhecida como Piedie. Foi o casal Gimbel que, em parceria com o decorador Billy Baldwin, criou o grande salão de pé-direito duplo com claraboia e escada em espiral.

Jakobson e o marido compraram a casa em 1966 e a reformaram diversas vezes ao longo dos anos. Em 1973, a revista Vogue fotografou a sala de estar com obras importantes e móveis modernistas criteriosamente dispostos. "O mobiliário é acessório; é a arte que dá caráter ao ambiente", definiu a revista.

Suas duas filhas, a atriz Maggie Wheeler e a cantora e compositora Jenna Torres, cresceram entre aquelas paredes. "Nessa casa enorme, tínhamos muita privacidade. Era um parque de diversões para a minha imaginação", disse Wheeler ao Times. Torres lembra a primeira vez que entrou no imóvel quando criança. "Fiquei sem fôlego, e ainda fico."

Em 2020, após fraturar a perna numa queda da escada, Jakobson instalou uma plataforma elevatória. A neta fez uma placa de crochê com o nome que a avó deu ao equipamento: wamu, verme em japonês. "Não bastava que fosse apenas um objeto utilitário", disse Torres. "Ela precisava transformá-lo em uma obra de arte."