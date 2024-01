Um terço do caviar mundial vem de uma pequena vila chinesa

A província chinesa de Sichuan contribui com 12% do caviar mundial, enquanto uma vila em Quzhou fornece um terço da produção global. A China tornou-se, silenciosamente, o maior produtor e exportador de caviar do mundo, dominando mais de 60% do mercado global. Apesar da tendência de redução na demanda, a exportação de caviar não tem dificuldades para encontrar compradores.

Como líder na indústria de caviar, a Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech (“Xunlong Sci-tech”), que construiu a maior fábrica de processamento de caviar de esturjão da Ásia, experimentou um crescimento estável de dois dígitos nas vendas nos últimos anos, com um aumento explosivo de pedidos em 2021.

Xu Pengfei, secretário do conselho de administração da Sci-tech, informou que a demanda de mercado está longe de estar saturada. A empresa sofreu com a falta de oferta nos últimos anos e espera manter um crescimento anual de 10% a 20% no futuro. Para isso, eles planejam dobrar a capacidade de produção em locais como Sichuan nos próximos cinco anos, e o modelo de prosperidade industrial inicialmente formado em Quzhou também pode ser replicado em outros lugares.

Por trás da oferta insuficiente para atender a demanda

O caviar, juntamente com o fígado de ganso e as trufas, é conhecido como um dos “três ingredientes mais sofisticados da culinária ocidental” e também é chamado de “ouro negro”. Até os anos 2000, a obtenção de caviar dependia principalmente da pesca do esturjão selvagem. A exploração excessiva levou ao declínio dos recursos de esturjão selvagem, colocando muitas espécies de esturjão em perigo de extinção. Por volta de 2000, os principais mercados consumidores globais começaram a legislar contra o comércio de caviar selvagem. Com o caviar selvagem saindo do mercado, surgiu uma grande oportunidade para o desenvolvimento do caviar de esturjão cultivado.

Diante de uma oportunidade de mercado que começou do zero em todo o mundo, a cadeia de suprimentos chinesa também teve a chance de tomar a iniciativa.

“Em 1997, no auge, o consumo global de caviar era de cerca de 2000 toneladas. Mas a estimativa atual do consumo global de caviar é de apenas 600 a 700 toneladas, o que ainda é muito menor do que nos tempos de auge”, disse Xu Pengfei. A principal razão para a limitação do consumo de caviar ainda é a oferta insuficiente. O cultivo e o amadurecimento do esturjão levam de 7 a 15 anos, o que significa que a capacidade de produção precisa ser planejada com pelo menos 7 anos de antecedência. Além disso, há apenas investimento sem retorno no início, resultando em uma barreira de entrada alta e risco significativo, mantendo a competição na indústria relativamente baixa.

Nas palavras de Wang Bin, fundador da Xunlong Sci-tech, esta é uma indústria que “pessoas ricas não querem fazer e pessoas sem dinheiro não conseguem fazer”. Essas características fazem com que a indústria de cultivo de esturjão e processamento de caviar seja particularmente concentrada – algumas empresas líderes localizadas em Quzhou, Ya’an e outros lugares fornecem quase metade da produção de caviar da China.

Na base de produção em Quzhou, a Xunlong Sci-tech tem se desenvolvido há 15 anos. Atualmente, em sua base de cultivo de caviar de mais de 600 acres, mais de 300 tanques de peixes circulares estão organizados de forma ordenada, com esturjões de diferentes espécies e idades nadando livremente, sendo alimentados regularmente por equipamentos automatizados. Na fábrica de processamento, desde a coleta e lavagem das ovas até a classificação, salga e enlatamento, há 16 etapas que devem ser realizadas manualmente em 15 minutos, e os produtos devem ser enviados para vários lugares do mundo dentro de uma semana. Devido à sazonalidade da desova do esturjão, o pico de produção e exportação de caviar ocorre no quarto trimestre de cada ano. Em 19 de janeiro, a Xunlong Sci-tech enviou seu último lote de caviar para exportação antes do Ano Novo Chinês, e a fábrica entrou em férias.

De acordo com o prospecto de transferência pública (rascunho) apresentado pela Xunlong Sci-tech em dezembro de 2023, a principal fonte de receita da empresa vem da venda de caviar, carne de peixe e outros produtos de esturjão. Dentre estes, o caviar representa cerca de 90% da receita operacional. A receita da empresa em 2023 é estimada em 570 milhões de yuans a 580 milhões de yuans, produzindo cerca de 220 toneladas de caviar.

Atualmente, a produção de caviar da China ainda é predominantemente voltada para exportação. Afetados pela pandemia e questões geopolíticas, os fornecedores começaram a focar mais no mercado interno e em mercados emergentes.

Tomando a Xunlong Sci-tech como exemplo, mais de 80% de seu caviar é destinado à exportação, com Estados Unidos e Europa representando cada um entre 35% a 40%. Xu Pengfei menciona que o mercado europeu e americano é relativamente maduro, com um crescimento autossustentável estável de 5% a 10% ao ano. Em comparação, os mercados emergentes que eles têm focado recentemente, como Japão, Singapura e Dubai, não têm uma tradição de consumo de caviar, mas estão crescendo rapidamente. Para aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos, eles também estão explorando a configuração da capacidade de produção no Sudeste Asiático.

Assim como nos mercados emergentes internacionais, o mercado interno chinês também está acelerando seu desenvolvimento com a popularização e acessibilidade do caviar. O aumento significativo nas vendas de caviar na fazenda de esturjão de Wu Huajun é um reflexo do interesse dos consumidores chineses em experimentar novidades.

Xu Pengfei afirma que, em 2023, as vendas de caviar da empresa no mercado interno chinês já atingiram 20 toneladas, e espera-se que a taxa de crescimento das vendas de caviar na China ultrapasse 40% nos próximos anos. Além de expandir a capacidade de produção e desenvolver tecnologia, criar marcas próprias é também um foco importante para as empresas chinesas com vantagens na cadeia de suprimentos, visando aprofundar sua presença no mercado e aumentar sua competitividade.