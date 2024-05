Operadoras de celular liberam internet grátis para clientes no Rio Grande do Sul

As empresas também estão operando um roaming gratuito. Isso permite que suas redes de telefonia sejam usadas sem custo por clientes de outras operadoras.

Confira os serviços que as operadoras estão oferecendo a clientes do RS:

Vivo: 10 GB de internet grátis para clientes Vivo Pré da região por cinco dias

10 GB de internet grátis para clientes Vivo Pré da região por cinco dias TIM: 10 GB de internet grátis para clientes na região

10 GB de internet grátis para clientes na região Claro: 5 GB de internet grátis para clientes do Prezão e Controle nas localidades atingidas pelas chuvas

RS tem novo alerta máximo de tempestades com granizo e ventos de 100km/h

As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul (RS) nos últimos dias chegam ao sul do estado gaúcho nesta terça-feira, 7. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "Grande Perigo" para o extremo sudeste do estado, que pode ocasionar chuva de granizo, além dos ventos fortes, que podem ultrapassar os 100km/h. Já na região Sudeste e Centro-Oeste, o instituto mantém o alerta de "Grande Perigo" para a onda de calor até quinta-feira, 9.

Na quarta-feira, 8, a formação de um ciclone extratropical que, de forma rápida, se deslocará para o oceano, vai estender uma frente fria, que cruza o Rio Grande do Sul e traz a instabilidade às demais áreas do estado. No RS, a previsão indica queda acentuada de temperaturas máximas com prováveis rajadas de vento acima dos 80 km/h e chuva entre 20 a 50 milímetros em diversas partes do estado.