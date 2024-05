Dia das Mães: 20 restaurantes para aproveitar a data em São Paulo

O Dia das Mães se aproxima e uma forma de comemorar esta data, seja presente, seja à distância, é através de bons pratos. Para o domingo, 12, Casual EXAME selecionou 20 restaurantes em São Paulo que estão com menus especiais para a data.

Capim Santo

Capim Santo: Peixe com Iogurte. (Mário Rodrigues/Divulgação)

No Restaurante Capim Santo, para celebrar a data, a chef Morena Leite prepara uma receita herdada de sua mãe, Sandra Marques: um peixe assado com crosta de castanha de caju ao molho de iogurte (R$123,00), um prato que transcende o tempo e as gerações.

A escolha deste prato reflete, além da conexão entre mãe e filha, a brasilidade, um dos pilares do Grupo Capim Santo, prestes a completar 40 anos de existência.

A criação, preparada especialmente para a data, estará disponível no domingo.

Serviço: Avenida Faria Lima, 2705 – Solar Fábio Prado. Tel.: (11) 3032-2277. WhatsApp: (11) 98189-0082. Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h. Delivery - terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada Solar Fábio Prado: R$ 10.

Pipo

Pipo: lasanha de camarão. (Tati Frison/Divulgação)

No Restaurante Pipo, a chef Giovanna Perrone preparou um prato exclusivo em celebração ao Dia das Mães. Com uma abordagem criativa, a Lasanha de camarão na brasa com molho bechamel de ervas, tomates assados e queijo pecorino (R$186) promete conquistar paladares. O prato serve duas pessoas e é acompanhado por uma saladinha verde e camarões, que dão o toque final.

A criação, preparada especialmente para a data, estará disponível no almoço e no jantar de sábado e no almoço de domingo. É aconselhável fazer reserva antecipada para a data.

Serviço: Museu de Imagem e Som (MIS) - Av. Europa, 158 – Jardim Europa. Horário de funcionamento: terça-feira a sexta-feira das 12h às 16h e das 19h às 23h; aos sábados das 12h às 00h e domingo das 12 às 17h. Reservas podem ser feitas pelo site: https://www.getinapp.com.br/sao-paulo/pipo

Nelita

Prato do Nelita: trajetória de sucesso em apenas três anos (Nelita/Divulgação)

Em homenagem ao Dia das Mães, o Nelita presenteará as mães que almoçarem no restaurante nesta data com um lenço de cetim de seda, da marca Scarf Me, com uma estampa feita exclusivamente para o Nelita. A ilustração do lenço é inspirada no novo menu do restaurante, que recém terá estreado. No novo menu, Tássia Magalhães se inspirou em suas origens no Vale do Paraíba, trazendo referências afetivas e gastronômicas da região onde nasceu e cresceu, como o legado cultural e artístico de Guaratinguetá.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, nº 330 - Pinheiros. São Paulo/SP. Terça a sexta-feira das 19h às 23h; Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h, Domingo das 12h às 16h.

Dalva e Dito

Para a ocasião o chef José Guerra preparou 2 pratos especiais servidos no sábado (almoço e jantar) e domingo (almoço). As mães que pedirem qualquer prato principal no domingo – e não só os especiais de Dia das Mães, recebem de presente um home spray e um sabonete de alecrim da Lenvie. Especiais do dia Manjubinha servida com maionese de ostras e jambu R$ 42, Moqueca de frutos do mar R$170, Camarão rosa, lula, mexilhões, polvo, cavaquinha, vôngole. Servida com pirão e arroz de coco.

Serviço: Endereço: Rua Padre João Manuel, 1115 – Cerqueira César. De segunda a sábado, das 12h às 15h, das 19h às 23h e domingo das 12h às 16h. Informações e reservas: (11) 3068-4444

Vista

Vista: lasanha de ragu de cupim. (Ricardo D'Ângelo/Divulgação)

Os restaurantes Vista Jardins e Vista Ibirapuera prepararam pratos especiais para comemorar o Dia das Mães. Localizada no topo do Museu de Arte Contemporânea da USP, a casa mãe vai servir camarões grelhados acompanhados de palmito assado, bernaise de tucupi, broto de ervilha, ervilhas tortas e bottarga (R$124). Já a unidade do Shops Jardins, na Rua Haddock Lobo, apresenta uma lasanha de ragu de cupim com creme de queijo tulha gratinado no forno à lenha por R$99. Os pratos estarão disponíveis apenas do dia 10 ao dia 12 de maio.

Serviço: Vista Jardins: De segunda a sexta - 12h às 16h | 19h às 23h30 / sábado - 12h às 23h30 / domingo - 12h às 22h. Shop Jardins - Rua Haddock Lobo, 1626 - 3° andar - Jardins, São Paulo. Telefone reservas 5196-4022. Vista Ibirapuera: de terça a sábado 12h - 16h | 19h - 23h. Dom 12h - 17h. Reservas - (11) 2658-3188. Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - 8o andar - Vila Mariana

Quincho

Para a data o restaurante vegetariano da chef Mari Sciotti elaborou encomendas de dois queridinhos da casa e duas sobremesas. A lasagna de cebolas assadas e o nhoque ao limone com cogumelos serão vendidos por kilo, bem como o manjar dos deuses e a mousse de chocolate. O Quincho recebe encomendas até o dia 9 de maio, e as entregas e retiradas serão feitas no dia 11. O cardápio inclui Lasagna de cebolas assadas - 1kg (R$129), com molho bechamel e gorgonzola dolce. Finalizada no forno com cebolas caramelizadas e as pontas da massa bem tostadas e queimadinhas. Nhoque ao limone e cogumelos - 1kg (R$169): Nhoque de batata com creme de limão, cogumelos, queijo tulha e ervas frescas.

Panacota com frutas amarelas 1kg - R$ 129: panacota vegana com compota de frutas amarelas (manga, maracujá e carambola), e mousse de Chocolate - 1kg (R$159): mousse de chocolate meio amargo, caramelo salgado e honeycomb.

Serviço: Rua Mourato Coelho, 1140 - Pinheiros. Funcionamento: terças às sextas, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h / sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h / domingos e feriados, das 12h às 17h. Tel.: (11) 2597-6048.

Tuy Cocina

Tuy Cocina: Lumaconi à hungara no forno a lenha. (Rubens Kato/Divulgação)

O restaurante Tuy Cocina vai oferecer no Dia das Mães um prato especial digno para o dia delas: um saboroso Lumaconi à Húngara no forno a lenha (R$149), uma massa com camarões ao molho cremoso com bisque e páprica gratinada no forno a lenha. Com endereço no Jardins, a casa também traz novidades na carta de drinks. Para celebrar a ocasião, o bartender Laércio Zulu criou o drink Ísis (R$54), com Brandy, cordial de abacaxi com Jerez seco, bitters, mel e espumante.

Rua Padre João Manuel, 1156 – Jardins, São Paulo | Telefone: (11) 91641-1309 ou (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: domingo e segunda, das 12h às 22h, terça a sábado, das 12h às 24h.

Piccini Cucina

Piccini Cucina: Tagliatelle con Gamberi Al Nero di Seppia. (Tatiana Pormann/Divulgação)

Com unidade no Jardins e ambiente acolhedor, a casa de culinária italiana oferece em seus pratos o equilíbrio entre tradição e sofisticação, a combinação perfeita para uma celebração em família. Para comemorar o Dia das Mães, o restaurante preparou um delicioso Tagliatelle con Gamberi Al Nero di Seppia, um tagliatelle com tinta de lula e camarão ao molho limone (R$149).

Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Ella Fitz

Ella Fitz: Socarrat. (Rodolfo Regini/Divulgação)

A sugestão para o Dia das Mães do restaurante Ella Fitz, que é hot spot na Rua dos Pinheiros, e tem sob comando a chef Ana Cremonezi, é o Socarrat de Camarões servido com tomates assados, jamon e gremolata (R$190), perfeito para compartilhar. Para a sobremesa, vale a Torta Basca de leite queimado, crumble e sorvete de doce de leite (R$38).

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Modern Mamma Osteria

Moma: crudo de atum. (Mário Rodrigues/Divulgação)

Um dos restaurantes mais aclamados da cidade, o Modern Mamma - que em breve abrirá sua terceira unidade - terá para o Dia das Mães alguns pratos inéditos. Para a entrada, a sugestão dos chefs Salvatore Loi e Paulo de Barros será o Crudo de Atum, servido com bagel caseiro e aioli picante (R$67). Já para para prato principal, o Bauletti, massa recheada com batata assada e pecorino ao pesto de pistache (R$ 84).

Serviço: Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h | @modernmammaosteria

Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Ícone Asiático

Ícone Asiático: Mix de Sashimis. (Rodolfo Regini/Divulgação)

A casa de culinária asiática oferece deliciosos pratos com produtos sazonais e preparados em um balcão diante dos clientes. O Dia das Mães vai contar com um menu especial e afetivo com muitos pratos saborosos para aproveitar a ocasião. Com o valor de 180,00 por pessoa. o cardápio inclui missoshiro com vôngole; salada de pepino com gengibre, pimenta dedo de moça e cebola banhado com vinagre quente e mini pastel de feira com queijo meia cura. Também será oferecido oniguiri com frango, cenoura vagem e ovo; tofu de Okinawa com katsuobushi e ponzú; Chahan de tinta de de lula e lula; e futomaki e sashimis variados.

Serviço: Rua Fidalga, 79 - Vila Madalena, São Paulo - Fone: (11) 2667-6217 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 19h às 23h, sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h.

Parigi

Parigi: panqueca recheada com haddock gratinada ao parmesão. (Bruno Geraldi/Divulgação)

A panqueca recheada com haddock gratinada ao parmesão (R$ 149) junta-se às seletas entradas do Parigi. Para os pratos principais, a casa apresenta duas novidades: a massa fresca com recheio de beterraba e ricota na manteiga (R$ 156) e o linguado ao molho de champagne com uva Itália e amêndoas tostadas (R$ 215). Já a sobremesa escolhida pelo chef Eric Berland foi a clássica Tarte Tatin, composta por uma massa crocante com maçã verde caramelizada e sorvete de creme (R$ 64).

Serviço: Rua Amauri, 275 – Itaim-Bibi. Telefone: (11) 3167-1575. Horário: De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sábado, das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h.

Trattoria Fasano

Trattoria Fasano: tagliolini na manteiga e sálvia. (Bruno Geraldi/Divulgação)

Seguindo a gastronomia do sul da Itália, a Trattoria Fasano apresenta como entrada a carne de vitelo ao molho de atum e alcaparras (R$ 99). Os clientes ainda poderão escolher entre dois pratos principais. O primeiro é o gnocchi de batata dourado na panela com lulas e tomate-cereja (R$ 129), já o segundo é o cabrito ao forno com tagliolini na manteiga e sálvia (R$ 149). Para finalizar, a opção de sobremesa consiste em saborosos cannoli com creme de zabaione e vinho Marsala (R$ 59).

Serviço: Rua Iguatemi s/n – Itaim-Bibi. Telefone: (11) 3167-3322. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h

Gero Jardins

Já o Gero Jardins incluiu a entrada de carpaccio de abobrinha com vieiras e tomate cereja (R$ 179). Os novos pratos principais são o agnolotti com alcachofra ao molho de camarão, tomate fresco e manjericão (R$ 199), o risoto ao vinho tinto, radicchio e fonduta de taleggio (R$ 168) e, por fim, o medalhão de filet mignon ao molho de mostarda e batatas rústicas (R$ 225). A novidade de doce é a massa crocante com recheio de baunilha, raspas de limão e pinoli (R$ 49).

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1629 – Jardim Paulista. Telefone: (11) 3064-0005 / (11) 3064-6317 / (11) 3081-0499. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h à 00h.

Selvagem

Selvagem: canelone de Bacalhau. (Ricardo Dangelo/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o Selvagem, restaurante localizado dentro do Parque Ibirapuera, apresenta uma criação especial feita pelo Chef Filipe Leite, o Canelone de bacalhau e mandioquinha com molho de tomate, creme de alho e azeitonas (R$ 125). O prato estará disponível no almoço e jantar do sábado, 11 de maio e no almoço de domingo, 12 de maio.

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça à sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30 / Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Make Hommus Not War

Make Hommus Not War: menu especial para o Dia das Mães. (Divulgação/Divulgação)

Para celebrar o Dia das Mães, o restaurante Make Hommus. Not War, especializado em comida do Oriente Médio, apresenta um menu completo, pensado tanto para quem prefere uma comemoração especial em casa, quanto para quem planeja aproveitar o almoço de domingo no restaurante.

Com versões que contemplam uma, duas e cinco pessoas, o cardápio poderá ser encomendado até o dia 8 de maio. Já para os que preferirem o serviço presencial, é necessário fazer reserva. O menu inclui Kibe de bacalhau (ou abóbora), Muhamara, Salada tabule, Hommus de azeitona, Arroz com aletria, Brócolis na brasa com zaatar e limão, Iogurte assado com ovo e molho de manteiga e Malabie de açafrão com pistache de sobremesa.

Serviço: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. Funcionamento da casa: terça a sexta - 12h às 15h; 18h às 22h. Sábado - 12h às 16h; 19h às 22h. Domingo – 12h às 16h (fechado um domingo do mês, consulte). Whatsapp para reservas e encomendas: (11) 99176-5171. Na casa: R$149 por pessoa - somente com reservas e pagamento adiantado de 50%. Para encomendas - pedidos até 8 de maio com pagamento 100%.

Cór

Cór: mil folhas com doce de leite. (Neuton Araújo/Divulgação)

Localizado em um belo casarão no Alto de Pinheiros com direito a mesas na varanda e um salão com vista para a churrasqueira, o restaurante Cór oferece dois itens especiais para comemorar o Dia das Mães. O primeiro é uma pescada amarela grelhada com molho de limão, arroz com açafrão e alho poró (R$ 130), e de sobremesa, um delicioso mil folhas com doce de leite (R$ 45). Os pratos estarão disponíveis no Cór no domingo, dia 12 de maio.

Serviço: Praça São Marcos, 825 - Alto de Pinheiros. Tel: (11) 3726-2908. Horário: Segunda, das 12h às 15h. Terça a sexta, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h.

Torero Valese

Torero Valese: arroz de camarão al ajillo. (Mario Rodrigues/Divulgação)

Em celebração ao Dia das Mães, o restaurante Torero Valese apresenta um menu especialmente elaborado para a ocasião, disponível tanto para desfrutar em casa quanto no ambiente acolhedor do restaurante.

Como ponto central do cardápio, destacam-se os Arrozes da casa que, provenientes da Serra Mantiqueira, possuem texturas e sabores marcantes. Entre as opções, está o Arroz de Gambas al ajillo, elaborado com camarões rosa salteados em alho, pimenta calabresa e flambados no Jerez, a R$139 para 2 pessoas.

Além disso, o restaurante oferece a alternativa de encomendas, em uma Paelleira presenteável, que serve de 4 a 6 pessoas por R$790. As encomendas podem ser feitas até 10/5 pelo WhatsApp (11) 94046-5556. Os primeiros 12 pedidos de encomendas, recebem como cortesia uma Cava Freixenet Cuvée Brut Reserva, em comemoração à data.

Serviço: Av. Horácio Lafer, 638 - Itaim Bibi, São Paulo - SP. Horários: Terça a sexta, das 12h às 14h30; sábado das 12h30 às 23h e domingo, das 12h30 às 17h; Feriados, das 12h às 22h30. Delivery: Terça a sexta, das 18h30 às 22h30; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h30 ; feriados, das 12h às 22h. Telefone: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183. WhatsApp 1194046-5556

Carlota

Clássico paulistano consagrado, o Carlota, bistrô brasileiro da chef Carla Pernambuco localizado em Higienópolis, oferece um almoço especial para o Dia das Mães. No dia 12 de maio, domingo, a partir das 12h, as famílias podem optar pelo menu tradicional da casa ou se deliciar com as novidades criadas para a ocasião, como a Burrata Almeida Prado encapotada (coberta em massa filo) & ratatouille (R$65, foto acima) e o Pappardelle recheado de abóbora e gorgonzola dolci da Serra das Antas (R$90). Para a sobremesa, a sugestão é o Sagú Bianco e morangos na brasa (R$42, feito com sagu, chocolate branco e mel branco de Cambará do Sul - servido quentinho pra aquecer a alma). Recomenda-se reservar.

Serviço: Rua Sergipe, 753 – Higienópolis. 12 de maio, domingo, das 12h às 17h. Reservas por telefone: (11) 3661-8670 ou Whatsapp:(11) 98225-6030

Chou

No dia 12 de maio, domingo, o restaurante Chou abre as portas, excepcionalmente, para receber as celebrações de Dia das Mães. Para prestar homenagem às mães, a chef Gabriela Barretto criou um menu especial que será servido somente nesta data. A sugestão sai a R$236 por pessoa e contempla três etapas. Como entrada, os Tomates frescos com burrata e manjericão, na caprese perfeita, na etapa principal, o Polpettini da Marcella, reconfortante como colo de mãe, servido com massa fresca na manteiga e sálvia, e para sobremesa, o Mousse de chocolate, rico e leve, com raspas de laranja e creme inglês (foto à esquerda). Quem preferir, também pode pedir pelo cardápio normal da casa, que estará disponível neste dia. As reservas são necessárias e podem ser feitas em dois horários (12h30 ou 14h30) ─ o contato deve ser realizado por e-mail (thais@chou.com.br) ou WhatsApp (11-3083-6998).

Serviço: Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros. Telefone: (11) 3083-6998 (fixo e WhatsApp). No domingo, 12/05, o Chou abre das 12h30 às 16h. Reservas são necessárias e devem ser feitas por e-mail (thais@chou.com.br) ou WhatsApp (11-3083-6998).