Moët & Chandon abre loja temporária em São Paulo com vending machine de champanhe

Um dos mais icônicos champanhes do mundo, a Moët & Chandon inaugura nesta terça-feira, 7 de maio, em São Paulo, a sua primeira pop-up exclusiva. O endereço escolhido foi o shopping de luxo Iguatemi. O espaço é o primeiro no estilo 'conceito' da marca na América do Sul e tem o objetivo de criar experiências exclusivas com os consumidores e, com isso, gerar ainda mais aproximação com a maison. O local vai funcionar até o dia 12 de junho.

A grande atração é a vending machine Moët & Chandon, trazida da França especialmente para a loja temporária. Sucesso em outras capitais do mundo: a máquina refrigerada, repleta de "mini Moëts", como é conhecida a versão de 200 ml, geladas e prontas para o consumo, que podem ser personalizadas com palavras escolhidas pelo cliente, e consumidas no local. A moeda que permite acessar a máquina é vendida no local e custa R$ 130.

Além das bebidas de consumo mais imediato, no local, estão à venda cinco rótulos icônicos: Moët & Chandon Brut Imperial, Rosé Imperial, Ice Imperial, Ice Impérial Rosé e Nectar Imperial. Para aqueles que desejam comprar uma garrafa de presente, é possível customizar personalizando com fitas, adesivos, papéis de seda criados por Carol Ayrosa, com exclusividade para a marca.

Vending machine Moët & Chandon. (Divulgação/Divulgação)

Novo visual da Imperial Brut

Outra novidade da loja temporária é o lançamento oficial do novo visual do emblemático rótulo Moët Imperial Brut. Apresentando um design mais moderno para a garrafa e também para o seu gift box. A pop-up será o primeiro espaço no Brasil a receber o novo rótulo. Quem quiser também pode experimentar um menu com três pratos harmonizados com champanhe no Piselli Sud, no shopping.

“Celebrar a vida, estar presente nos melhores momentos e presentear quem amamos é algo que a Moët valoriza muito desde 1743. Esta primeira pop-up no Brasil reforça estes pilares e traz experiências únicas, reforçando a importância do Brasil para a maior casa de champanhe", comemora Mateus Godoy, brand manager da marca.

No período em que o espaço tiver funcionando os frequentadores do shopping poderão visitar um pouco do universo da Maison francesa, que produz há 280 anos, o champanhe mais consumido do mundo em Éperney, na região de Champagne, na França.

Serviço: Shopping Iguatemi São Paulo, piso Faria Lima, entre os dias 7 de maio e 12 de junho. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h, domingo e feriado.