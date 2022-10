Um gole de whisky no metaverso: Johnnie Walker ingressa no GTA RP

Um bar de dois andares da Johnnie Walker e um gigante Striding Man, símbolo referência da marca, foram instalados em um prédio. Porém, para visita-lo é preciso estar dentro do jogo GTA RP. Esta é uma das ativações tecnológicas da marca pertencente ao portfólio da Diageo, que acaba de estrear no Metaverso.

"São dois andares no prédio mais alto da Cidade Alta. O avatar interage com um espaço proprietário da marca, socializando e celebrando com drink Johnnie Walker Highball e música com os demais jogadores em um ambiente virtual cheio de experiências", conta Juliana Ballarin, diretora de marketing Scotch na Diageo.

Um jetpack, uma missão, um drink Black Tonic Highball e uma recompensa são algumas das atrações programadas para o Metaverso. "A missão consiste no gamer procurar insumos pela Cidade Alta para produzir o nosso drink Hero, o Black Tonic Highball. Ao final da missão, ele ganha um presente: uma jaqueta exclusiva de Johnnie Walker para usar dentro do jogo", completa Ballarin.

Além disso, a estreia foi comemorada com uma festa online na Cidade Alta, com transmissão do streamer Victor ‘Coringa’ Augusto na Twitch.

“Buscando novidades em tecnologia, com a ação na Cidade Alta introduzimos Johnnie Walker no Metaverso, trazendo uma experiência imersiva da principal marca de whisky do Brasil e a primeira a promover ativações em um novo mundo. Dessa forma, quebramos barreiras entre o ambiente físico e on-line e reforçamos nosso espírito inovador”, conta Ballarin.

“Pensando em explorar melhor as oportunidades do Metaverso, a Outplay está transformando a forma como trabalha, acreditando na transformação de eventos para eventos phygital, a BGC se tornou física, mas sem perder a essência do digital com o Metaverso. A revolução para o mercado é muito positiva para aproximar quem tem interesse neste universo, mas com pessoas vivenciando aquela realidade. Pensando como negócio, a ativação com a Diageo destaca para as principais marcas como a maneira que comunicamos está evoluindo para estar próxima dos usuários”, diz Paulo Benetti, CEO da Outplay.

A AlmapBBDO complementa que o projeto destaca Johnnie Walker dentro dessa nova realidade, que vem atraindo principalmente o público jovem, target principal da marca. "O objetivo de Johnnie Walker é recrutar consumidores mais jovens e não necessariamente consumidores de whisky, sendo uma audiência que não conversamos/impactamos em outras campanhas da marca. Vimos que existe um interesse pela bebida dentro do Universo Gamer, então nos aproximamos desse público, entrando na cultura com uma experiência de marca. Além disso, é uma plataforma segura, cobrindo as nossas políticas e por ser permitido apenas para maiores de 18 anos", finaliza Ballarin.

A princípio, a ativação ficará ativa até 12 de outubro. Mas a intenção é Johnnie Walker estar perene no ambiente do metaverso com novas ativações.

