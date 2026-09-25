Tudo o que sabemos sobre o 'bichinho virtual' de IA da Meta

Muse: dispositivo do tamanho de um estojo de fones leva assistente de IA da Meta para o bolso (Meta/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h01.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 14h06.
A empresa Meta apresentou na quarta-feira, 23, o Muse Charm, dispositivo portátil que permite acessar o agente pessoal de IA Muse sem depender do celular. Com tela, câmera, microfones, 5G e Wi-Fi, o aparelho deve chegar ao mercado em dezembro, mas ainda não tem preço definido nem lançamento confirmado no Brasil.
Depois de apresentar óculos de realidade aumentada e um novo headset de realidade virtual, Mark Zuckerberg guardou o anúncio mais curioso do Meta Connect 2026 para o fim. Na quarta-feira, 23, o CEO da Meta tirou do bolso um aparelho do tamanho da palma da mão, comparado por veículos internacionais a um Tamagotchi, o bichinho virtual que fez sucesso nos anos 1990: o Muse Charm.
O dispositivo é a versão física do Muse, o agente pessoal de inteligência artificial (IA) que a Meta lançou no início de setembro. A ideia, segundo Zuckerberg, é dar acesso ao assistente sem depender do celular. "Empacotamos bastante tecnologia dentro desse carinha", disse o executivo. "Se você não estiver usando óculos, esta vai ser de longe a forma mais rápida de falar com o seu Muse e mostrar a ele o que está acontecendo ao seu redor."
O Muse Charm tem aproximadamente o tamanho de um estojo de AirPods e traz uma tela sensível ao toque de cerca de duas polegadas, onde aparece um avatar animado chamado Jolly, criado para ser o "rosto" visível do Muse. Para começar a conversa, basta tocar num sensor de impressão digital embutido no aparelho — não é preciso desbloquear o celular nem abrir o aplicativo.
O dispositivo também tem microfones, uma pequena câmera frontal, conexão 5G própria e Wi-Fi, o que permite usá-lo de forma independente do celular, e pode ser carregado pendurado no pescoço, numa bolsa ou preso a um chaveiro.
Apesar do anúncio chamativo, boa parte dos detalhes segue em aberto. A Meta não revelou o preço do Muse Charm nem uma data exata de lançamento, apenas a expectativa de colocá-lo à venda "a tempo do período de festas de fim de ano", em dezembro.
Segundo a Meta, o dispositivo deve custar algo próximo do preço de um smartwatch, mas o valor final ainda não foi definido. A própria equipe de hardware da empresa admitiu, durante a apresentação, que ainda precisa "finalizar como os componentes cabem dentro da carcaça" — um recado incomum de se ouvir no meio do lançamento de um produto.
O cronograma também é mais apertado do que o planejado originalmente: segundo o site The National, o Muse Charm estava previsto para chegar só em 2027, e Zuckerberg decidiu antecipar o lançamento para ainda dar conta do fim deste ano.
Restam perguntas básicas sem resposta oficial, como autonomia de bateria, tempo de recarga e se a conexão celular embutida vai gerar algum custo adicional para o usuário.
O hardware é só uma parte da equação: o Muse Charm depende do Muse rodando por trás. Segundo o próprio Zuckerberg, o uso do assistente é gratuito até um limite de 100 milhões de tokens (a unidade que mede o processamento de IA) por semana, o suficiente para o uso cotidiano da maioria das pessoas.
Quem passar disso pode assinar um dos dois planos pagos. O Power, por US$ 20 por mês, com limite semanal de 500 milhões de tokens, ou o Maximum, por US$ 100 por mês, com 3 bilhões de tokens por semana — e mesmo o plano gratuito já exige o cadastro de um cartão de pagamento.
A Meta também detalhou, no mesmo evento, novidades para o Muse em si: um e-mail próprio para lidar com tarefas de forma assíncrona, uma versão nativa para computadores Mac, integração mais profunda com os óculos inteligentes da empresa através de uma palavra de ativação e compras automatizadas em parceria com Walmart e Instacart, recursos que devem chegar "nos próximos meses".
Segundo análises do setor, a Meta pretende lucrar cobrando uma pequena comissão sobre transações concluídas por meio do assistente, em vez de depender só das assinaturas pagas.
O Muse Charm entra numa fileira de produtos que a Meta já havia apresentado com a mesma lógica: colocar o modelo Muse Spark, que dá vida ao Muse, em cada vez mais superfícies do dia a dia do usuário — dos óculos inteligentes a um pingente para pendurar no pescoço.
A empresa também aproveitou o evento para anunciar o Meta VR Glasses, novo headset de realidade virtual de US$ 1.299, com lançamento previsto para a primavera de 2027 nos Estados Unidos, e uma nova linha de óculos inteligentes com áudio, a Ray-Ban Meta Audio.
Por enquanto, não há confirmação de que o Muse Charm chegará ao Brasil, nem quando. O Muse em si segue disponível apenas nos Estados Unidos, para maiores de 18 anos.
O Muse Charm é um dispositivo portátil que dá acesso ao Muse, agente pessoal de inteligência artificial da Meta, sem depender de um celular. Mark Zuckerberg apresentou o aparelho na quarta-feira, 23, durante o Meta Connect 2026.
O usuário inicia a conversa ao tocar no sensor de impressão digital do aparelho. O Muse Charm possui tela sensível ao toque, câmera frontal, microfones, conexão 5G própria e Wi-Fi, além de exibir o avatar animado Jolly.
A Meta pretende lançar o Muse Charm a tempo das festas de fim de ano, em dezembro, mas não informou uma data exata. Segundo a empresa, o preço deve ficar próximo ao de um smartwatch, embora o valor final ainda não tenha sido definido.
O agente de IA Muse pode organizar compromissos e comprar produtos on-line. A Meta também anunciou e-mail próprio, versão para computadores Mac, integração com óculos inteligentes e compras automatizadas em parceria com Walmart e Instacart.
Segundo Mark Zuckerberg, o Muse oferece gratuitamente até 100 milhões de tokens por semana. O plano Power custa US$ 20 mensais e libera 500 milhões de tokens semanais, enquanto o Maximum custa US$ 100 por mês e oferece 3 bilhões de tokens por semana.
A Meta ainda não confirmou o lançamento do Muse Charm no Brasil. O agente Muse permanece disponível apenas nos Estados Unidos para usuários maiores de 18 anos.