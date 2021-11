Tradicional ou sem glúten? 30 sabores de panetones para o Natal 2021

Um sinal da aproximação do Natal são as prateleiras dos supermercados cheias de panetones e chocotones. Para o Natal de 2021, selecionamos os doces desde a versão tradicional, com frutas cristalizadas, aos não clássicos como o Café Mocha, do Stelle, aromatizado com café, os chocotones sem glúten, sem açúcar e sem lactose, e feitos com farinhas low carb da Healthy Bites.

St Chico

Os panetones são compostos por 15% de levain, resultando em uma massa mais densa. O panetone de chocolate tem adição de cacau na massa, pedaços de caramelo, gotas de chocolate e avelãs. Em três tamanhos: 100g por 18,50, 250g por 32,50 reais e 500g por 65 reais. Rua dos Pinheiros, 555 @st.chico

Fasano

Panettone Fasano. Panettone Fasano.

O Fasano apresenta três opções de sabores, o Panettone Tradicional Fasano (750g, 169 reais), com massa tradicional e uvas-passas do tipo Sultana. A massa é coberta de glassato cristalizado. O Crema Cacao Fasano (800g, 169 reais), feito com 100% do creme de cacau. E o Panettone Antica Ricetta Fasano (750g, 240 reais),com uvas-passas Sultana, mel italiano e frutas secas.

Os produtos já estão disponíveis nas lojas do Selezione Fasano, localizadas no Shops Jardins, na pop-up do Shopping Cidade Jardim e nos restaurantes do Grupo Fasano.

La Guapa

Os Guapitos, da La Guapa. Os Guapitos, da La Guapa.

O lançamento do Panetone La Guapa conta com a mistura do cítrico da laranja com o adocicado do clássico recheio de chocolate e baunilha do Brasil (750g, 135 reais). Outro lançamento são os Guapitos bites, pedaços de panetone, cobertos por uma generosa camada de chocolate, (200g, 69,90 reais). À venda em todas as unidades La Guapa.

La Pastina

Panettone Pistache com Gotas de Chocolate. Panettone Pistache com Gotas de Chocolate.

São quatro opções de sabores. Panettone Creme de Pistache com Gotas de Chocolate: Com recheio de gotas de chocolate meio amargo com creme de pistache (750g, 169 reais). Panettone Tradicional (750g, 156 reais), Panettone Prosecco com Uva Passa (750g, 156 reais) e Panettone Gianduia (750g, 156 reais). À venda em supermercados e empórios e no e-commerce lapastina.com.

Stelle

Panetone do Stelle. Panetone do Stelle.

Uma das opções do Stelle é o Café Mocha, com massa de panetone aromatizada com café, pedaços de chocolate branco caramelizado, gotas de chocolate meio amargo, creme suave de baunilha e creme de café. O panetone é envolvido com amêndoas caramelizadas (160 reais).

Retirada no Campo Belo. WhatsApp (11) 99254-0149.

Zulcare

Panetone de Nutella Crocante. Panetone de Nutella Crocante.

A receita inclui farinha italiana, manteiga francesa, ovos orgânicos e são aromatizados com ingredientes naturais, como laranja, limão siciliano, fava de baunilha, mel e vinho Marsala. O Panetone de Chocolate com Nutella Crocante (1kg, 185 reais), é feito com gotas de chocolate ao leite belga, recheado com Nutella crocante e finalizado com uma camada do mesmo chocolate.

As encomendas podem ser feitas pelo site (www.zulcare.com.br), pelo telefone (11) 97096-3464 (WhatsApp).

Nonna Rosa

Panetone de Chocolate. Panetone de Chocolate.

O restaurante comandando pelo chef Carlos Leiva, oferece sua produção própria de panetones. O Pane al Cioccolato (500g, 85 reais) é produzido de forma artesanal e com fermentação natural e chocolate 56% cacau.

Rua Padre João Manuel, 950 - Jardins. Telefone (11) 2369-5542.

Tu És Pão

Panetone de Chocolate. Panetone de Chocolate.

O sabor Tradicional recebe frutas cristalizadas que vem da Sicília (115 reais). Já o de Chocolate é feito com gotas do chocolate Callebaut (115 reais), e o sabor Frutas do Bosque, com frutos vindos da Itália, ainda recebe chocolate branco, também da Callebaut (139 reais).

Rua Rodésia, 242 – Vila Madalena. Telefone (11) 2548-2908

Healthy Bites Atelier

Healthy Bites. Healthy Bites.

Comandada pela confeiteira Victória Della Manna, os panetones da Healthy Bites Atelier são sem glúten, sem açúcar e sem lactose, e feitos com farinhas low carb.

Destaque para a linha de chocottones recheados low carb (1,2 kg cada), preparados com farinha de amêndoas e de coco. Entre as opções estão Brigadeiro de Pistache (169 reais), Brigadeiro (145 reais), Doce de Leite (145 reais), Cookies and Cream (159 reais) e Creme de Gianduia (189 reais). Também estão disponíveis as edições especiais de Red Velvet (175 reais) e Pistacchio Cake (189 reais).

Encomendas e pedidos podem ser feitos pelo e-mail healthybitesatelier@gmail.com ou pelo telefone (11) 99984-9187.

Havanna

Panetone Havanna. Panetone Havanna.

Neste ano a marca traz dois novos sabores em seu catálogo, entre eles, o Max Dulce de Leche (1,5kg, 154 reais e 96 reais, 700g). O segundo aposta da rede é o Panettone de Ganache de Dulce de Leche (96 reais, 700g). Além destes, a Havanna oferece mais seis opções de panettones para a data, incluindo os tradicionais Panettone recheado de Dulce de Leche (96 reais, 700g), Panettone de Gotas de Chocolate com Dulce de Leche (96 reais, 700g), o Mini Panettone Gotas (24,90 reais, 130g), Panettone de Limão com Dulce de Leche (96 reais, 700g), Panettone de Nozes com Dulce de Leche (96 reais, 550g) e o Panettone Genovês (83 reais, 500g), feito com ameixa, damasco e uvas passas, coberta com amêndoas, crosta de castanha de caju e confeitos de açúcar.

Todos produtos estão disponíveis nas mais de 150 lojas Havanna em todo o Brasil e no e-commerce da rede.