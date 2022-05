Tim Burton: exposição imersiva sobre o diretor chega na Oca

Desde domingo, 8, quem passa pelo Parque Ibirapuera avista e reconhece algumas criaturas na Oca. O museu projetado por Oscar Niemeyer acaba de receber a exposição A Beleza Sombria dos Monstros: A Arte de Tim Burton.

Esta é a segunda vez que o diretor americano de filmes como A Noiva Cadáver, Os Fantasmas Se Divertem e Edward Mãos de Tesoura, ganha uma retrospectiva de sua obra no país. Em 2016, o Museu da Imagem e do Som (MIS) apresentou a mostra O Mundo de Tim Burton.

Para além das mostras tradicionais, que apresentam desenhos, pinturas, fotos e objetos, a exposição recém-inaugurada também abusa da tecnologia.

Concebida em homenagem aos 13 anos de lançamento do livro A Arte de Tim Burton, a exposição encara um desafio: criar uma releitura sensorial das 434 páginas que compõem a obra, que é repleta de ilustrações do acervo pessoal do artista e de conceitos visuais de diversos filmes. Do prefácio ao 13º (e último) capítulo do livro, os temas comuns à criação do diretor são categorizados e analisados, servindo, por fim, de base ao projeto expográfico.

A mostra Beleza Sombria dos Monstros possui mais de 2,6 mil metros quadrados, divididos em dois andares da Oca, composta por 14 salas, como as 14 partes do livro, que contam com temáticas, expografia, cenografia e tecnologias distintas.

“É a mais abrangente antologia da obra do cineasta nos últimos 40 anos”, ressalta Jenny He, curadora da exposição, que acompanhou o projeto em cada detalhe. “A medida em que o público adentra as imersivas e interativas experiências presentes nas diferentes galerias da exposição, a ilimitada criatividade e prolífica produção artística de Tim Burton se revelam intimamente”, destaca.

Os ambientes imersivos e interativos apresentam, ainda os dispositivos de animação de ficção científica dos anos 1950 e 1960.

Para intensificar a experiência de imersão no mundo de Tim Burton, seguirá paralelamente à exposição uma mostra cinematográfica com filmes tanto dirigidos pelo cineasta, quanto que serviram de inspiração para suas criações ao longo dos anos.

Serviço:

Oca - Parque Ibirapuera, av. Pedro Álvares Cabral, portão 3

De terça a domingo, das 9h às 21h

De R$ 20 a R$ 100

Vendas no local e em ingressorapido.com.br

Até 14 de agosto

