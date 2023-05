Por que a Asics virou a marca preferida da geração Z?

Até pouco tempo, olhar para alguns dos modelos mais populares da japonesa Asics, como o Gel-1090 e Gel-1030, imediatamente remeteria a um visual casual, mas esportivo, adotado por homens e mulheres de meia idade que mantém alguma rotina de atividade física.

Mas isso mudou. Seguindo uma trajetória não muito diferente da New Balance, a empresa de quase 74 anos agora também recrutou a Geração Z e a elite da moda para sua base de fãs.

E dada a velocidade com que os mais jovens tem revivido produtos do início do século 21, para a Asics sair do ostracismo não levou muito tempo.

A marca começou há pouco mais de dois anos um processo de rebrading, quando contratou o designer da Awake NY, Angelo Baque, para liderar o The Asics Collective.

Ele investiu em colaborações com outras marcas, visto por ele como o caminho mais fácil de tornar a Asics mais procurada.

As colaborações resultaram em modelos como os Gel-Lyte 3 e o Gel-Lyte 5 que, para surpresa de muitos, muitos dos quais já viram os tênis da marca como uma agressão aos olhos, foram suficientes para dar às linhas cruzadas do tênis um novo significado.

Design dos anos 2000

Nas redes sociais, principalmente no Twitter e TikTok, o calçado é visto como parte de um renascimento do Clear Craze, design que tinha como característica a transparência dos materiais, principalmente em eletrônicos, junto do retrofuturismo ecco, que remete aos produtos de tecnologia do começo dos anos 2000.

Todas essas ''escolas'', amplamente abraçadas no Japão, e não por coincidência, também são encontradas na Asics.

Não por acaso, o Gel Nimbuses, repaginado com flores, ganharam as passarelas da primavera 2023 e outono 2023 de Cecilie Bahnsen; sua silhueta simplificada têm sido uma presença constante na Kiko Kostadinov desde a primavera de 2018 e também apareceram na GmbH do outono de 2023.

Inúmeras celebridades também usaram a marca, incluindo as influentes Hailey Bieber e Kaia Gerber, em um claro sinal de que a Asics está de volta.