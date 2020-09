Tailândia permitirá que turistas fiquem até 9 meses no país

Com a pandemia de coronavírus praticamente controlada, a Tailândia irá colocar em vigor a partir do próximo mês um visto especial para turistas que permitirá permanência de até 9 meses no país asiático, procurado por seus serviços de alto padrão e paisagem paradisíaca.

Segundo o jornal local Bangkokpost, a ideia do novo documento é aumentar o turismo de longa duração, o que deve gerar um acréscimo de 12 bilhões de baht (cerca de 2 bilhões de reais) por ano no turismo local.

Inicialmente, o novo visto especial permite aos turistas a permanência de até 90 dias na Tailândia, porém o documento pode ser renovado por duas vezes, fazendo com que a estadia possa se estender por até 270 dias, cerca de 9 meses. Nos primeiros 14 dias de estadia, no entanto, todos os turistas são obrigados a ficar de quarentena antes de começarem a aproveitar as atrações do país.

Para solicitar estadia no país, antes da viagem, os turistas precisarão informar onde ficarão hospedados durante todo o período de permanência. Atualmente, os vistos de turismo da Tailândia são de 30 dias.

Por mês, 1.200 vistos desse tipo serão emitidos pelo governo tailandês. A previsão é que a nova política entre em vigor em outubro e dure até novembro do próximo ano. O primeiro-ministro do país, Prayut Chan-o-cha, disse que a nova categoria de visto é uma das respostas do país à crise do coronavírus. “Gostaria de pedir ao povo tailandês que apoie este projeto, porque ele pode contribuir muito para a melhora economia”, disse.

Com quase 70 milhões de habitantes, a Tailândia foi um dos melhores países do mundo no controle da pandemia. Até agora, o país registra pouco mais de 3.500 casos de coronavírus e apenas 59 mortes.