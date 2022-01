TAG Heuer apresenta coleção com tenista Naomi Osaka

A marca de relojoaria suíça TAG Heuer e a tenista japonesa Naomi Osaka acabam de anunciar uma novidade: uma série inédita do modelo Aquaracer Professional 300 em homenagem a esportista que se tornou embaixadora da marca há um ano, em janeiro de 2021.

O resultado da colaboração, que contou com a participação de Osaka na escolha do design e das cores do novo relógio, é o Aquaracer Professional 300 Naomi Osaka Limited Edition, uma série limitada a 250 unidades que será lançada exclusivamente nos Estados Unidos, Japão e Austrália.

Para essa edição especial, Naomi Osaka queria que o modelo da TAG Heuer que leva seu nome tivesse tons de verde no mostrador e na pulseira. O verde não só representa uma lembrança do tênis como também traz de volta o amor de Osaka pela natureza. “É uma honra ter a possibilidade de criar um relógio com uma marca tão icônica e com um histórico tão rico. Eu sou grata alimentarem a minha paixão por moda e design", diz Osaka.

O mostrador do novo relógio possui dois tons de verde: o fundo do mostrador tem uma cor verde pálida distinta, formando um padrão de onda, enquanto os detalhes dos marcadores de cinco minutos possuem um tom diferente de verde com uma sutil referência à cor das bolas de tênis. Já os marcadores de horas octogonais são feitos de diamantes.

O verde também é encontrado nas duas pulseiras recebidas com o relógio: tanto na pulseira de borracha verde que acompanha o relógio, como na pulseira adicional feita de redes de pesca. Essa pulseira é 100% reciclada.

Uma ferramenta especial para facilitar a troca de pulseiras também é incluída. Por fim, o fundo é decorado com o logo oficial da tenista: um ursinho de pelúcia segurando uma flor. O emblema favorito de Naomi também pode ser encontrado na embalagem do relógio dessa edição especial.

O Aquaracer Professional 300 Naomi Osaka Limited Edition estará disponível nas lojas e online a partir de janeiro de 2022. A serie é numerada de 1 a 250.