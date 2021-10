Streamings: 5 filmes e séries para assistir neste fim de semana

Da terceira temporada da vencedora do Emmy "Succession", que fala sobre a ambição dos herdeiros de um grupo de mídia americano, até a estreia da ficção científica "Invasion", nova série da Apple TV+ que mostra como o mundo seria se estivesse sob um ataque alienígena, o próximo final de semana chega recheado de boas novidades nas plataformas de streaming.

Como é de costume, a EXAME selecionou 5 títulos para você ficar de olho. Dessa vez, entram na lista "Locke & Key" e "As passageiras", da Netflix; "Succession", da HBO Max; "Invasion" e "The Velvet Underground", da Apple TV+. Assista aos trailers e confira as sinopses oficiais:

Locke & Key (Netflix)

Após o assassinato do pai, três irmãos se mudam com a mãe para uma casa antiga onde descobrem chaves mágicas que revelam poderes e segredos.

As passageiras (Netflix)

Um jovem motorista leva duas mulheres misteriosas para uma noite de festa. Com essa corrida, ele nem imagina que colocou sua vida em risco.

Succession (HBO MAX)

A história gira conta a saga dos Roys, uma família americana de mídia global fictícia que não é apenas rica e poderosa, mas também magnificamente disfuncional. O programa explora a lealdade da família, os negócios internacionais e os perigos do poder no século XXI.

Invasão (Apple TV)

Do produtor indicado ao Oscar e a dois Emmy Awards, Simon Kinberg, junto com David Weil, “Invasion” é uma série dramática de ficção científica surpreendente que acompanha diferentes perspectivas no mundo todo durante uma invasão alienígena.

The Velvet Underground (Apple TV)

Velvet Underground criou um novo som que mudou o mundo da música, consolidando sua posição como uma das bandas mais reverenciadas do rock. Tudo isso cria uma experiência envolvente, que o fundador da banda, John Cale, descreve como o espírito criativo da banda: “como ser elegante e como ser brutal”