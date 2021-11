SP Boat Show: evento exibe prancha de surfe elétrica e lanchas milionárias

Para os aficionados pelos rolês aquáticos, o São Paulo Boat Show é tão aguardando quanto o Salão do Automóvel era para os automobilistas. Ocupando o São Paulo Expo de 4 a 9 de novembro, o evento reúne o que há de mais novo, luxuoso e curioso neste universo - das lanchas mais modestas às milionárias, passando por pranchas de surfe elétricas e e jet skis.

Com mais de 100 marcas expondo embarcações que vão de 69 mil a 14 milhões de reais, esta edição do SP Boat Show pretende movimentar R$220 milhões, superando e muito a marca dos R$115 milhões de 2020, quando o evento vendeu 215 embarcações. Neste ano, os ingressos para o evento custam R$80 (com meia entrada para idosos desconto ainda maior para PCD's) e podem ser adquiridos no site oficial do evento.

Confira abaixo as principais novidades da feira:

Atlantis 51 - Azimuts Yatchs

Atlantis 51: a US$ 1,1 milhão de dólares Atlantis 51: a US$ 1,1 milhão de dólares

Uma das principais novidades do evento, esse iate superluxuoso já ganhou até matéria própria aqui na Exame. Pensado para quem quer passar o dia ao ar livre, o Atlantis 51 combina design esportivo e aproveitamento de espaços, com áreas de estar e refeições, além de três cabines. Dependendo dos detalhes escolhidos pelo comprador, a embarcação pode custar a partir de R$ 6,3 milhões. O lançamento do modelo no evento marca também o início da sua fabricação nacional, atendendo a demanda brasileira e de outros 80 países em que a marca tem representação.

Foil Elétrico Carver - E-Life

Prancha elétrica de surfe: tendência para o verão, brinquedo custa a partir de R$109 mil Prancha elétrica de surfe: tendência para o verão, brinquedo custa a partir de R$109 mil

Brinquedo náutico que está fazendo sucesso pelo mundo, as pranchas elétricas devem conquistar o litoral do país nas próximas temporadas de verão. Este modelo, fabricado pela E-Life, é indicado para praticantes com experiência em surfar em mares, rios e lagoas. Com um mastro de 65 cm e guiada por um pequeno controle que vai na mão do usuário, o produto pode chegar a uma velocidade de 35 km/h com autonomia de bateria de 90 minutos e baixíssimos níveis de ruído. O valor de tabela desse modelo é de R$109 mil mas, no SP Boat Show, a marca oferecerá um desconto de R$10 mil.

Fish Pro Scout 130 - Sea-Doo

Fish Pro Scout 130, fabricado pela Sea-Doo: projetada especialmente para a pesca esportiva Fish Pro Scout 130, fabricado pela Sea-Doo: projetada especialmente para a pesca esportiva

Grande destque da nova linha 2022 da Sea-Doo, essa moto aquática de R$115 mil foi projetada especialmente para a pesca esportiva com assento especial, apoios inclinados para os pés, caixa térmica para armazenar os peixes e suporte para varas.

NHD 370 Open Deck - NHD Boats

Com uma ampla plataforma de popa que, somada ao open deck, chega a 16 m² de área útil, essa embarcação leva até 15 passageiros durante o dia e, para pernoite, até cinco tripulante. A motorização fica por conta de dois motores de 250 hp Gasolina. Para ter uma dessas, o comprador precisará desembolsar a partir de R$ 889 mil.

Mestra 160 Fishing - Mestra Boats

Uma das embarcações mais baratas disponíveis no evento, a Mestra 160 Fishing é indicada para navegação em águas abrigadas e pode ser usada tanto para passeio quanto para a pesca. Apesar de possuir 16 pés de comprimento, a lancha conquista pela versatilidade graças aos três dos quatro assentos que podem ser removidos e colocados na proa e na popa, transformando-se em cadeiras para pescadores.

Focker 188 Joy - Fibrafort

Focker 188 Joy, fabricado pelo estaleiro Fibrafort, custa a partir de R$ 141.790,00. Focker 188 Joy, fabricado pelo estaleiro Fibrafort, custa a partir de R$ 141.790,00.

Um pouco maior que o modelo anterior, mais ainda entre os modelos mais acessíveis, está a Focker 188 Joy mede 18 pés e comporta até sete pessoas a bordo durante o dia. Com um cockpit planejado para facilitar a circulação e interação dos passageiros, a embarcação é a indicação perfeita para o passeio com a família e os amigos e está disponível para compra a partir de R$ 141.790,00.

Schaefer 660 - Schefer Yatchs

Para quem busca luxo e está disposto a gastar cerca de R$ 14 milhões, a Schaefer 660, lancha de 66 pés da Schaefer Yatchs, reúne o que há de melhor nos 30 anos de carreira do seu criador, Marcio Schaefer. Entre os grandes destaques da embarcação, estão a entrada independente para a suíte principal, as janelas em curva que harmonizam com as linhas do casco, a sensação de

espaço transmitida pelo cockpit e a laminação feita durante a sua construção, que permite navegação mais eficiente. Desde o seu lançamento, em 2019, o estaleiro já vendeu mais de

30 unidades desse modelo.