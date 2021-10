SP Boat Show chega à 24ª edição com perspectiva de crescimento do setor

De 4 a 9 de novembro, a capital paulista recebe a 24ª edição do São Paulo Boat Show, o maior evento náutico indoor da América Latina. Por lá, o público terá a oportunidade de conhecer de perto lanchas, jets, veleiros, infláveis, motores, equipamentos e outros produtos e serviços relacionados ao segmento - tudo também disponível para negociação com vantagens especiais.

Segundo a organização, mais de 100 marcas estarão presentes durante os seis dias de feira no São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes. Em 2020, quando o evento aconteceu na Raia Olímpica da USP, foram vendidas mais de 200 embarcações, movimentando cerca de R$ 155 milhões. Para esta edição, a expectativa é que essa cifra chegue aos R$ 220 milhões.

“Neste ano, a expectativa é retomarmos os números expressivos alcançados na edição de 2019, quando foram movimentados mais R$ 220 milhões em negócios e a venda de 250 embarcações. A realização do Boat Show é de extrema importância para toda a cadeia do setor, contribuindo para a geração de milhares de empregos e movimentando a economia do país”, comenta Ernani Paciornik, presidente do Grupo Náutica e idealizador do Boat Show.

Assim como na edição passada, o público poderá acompanhar o evento virtualmente pelo canal de Náutica e redes sociais do Boat Show e do Grupo Náutica. Paralelamente, também ocorrem o Espaço dos Desejos, que reunirá tudo o que há de mais inovador e luxuoso no mercado, e a 6ª edição dos Destinos Náuticos, apresentando as principais regiões turísticas do segmento no país.

Congresso para autoridades

Além do evento aberto ao público geral, nos dias 03 e 04 de novembro, o Grupo Náutica, que organiza o Boat Show, também promoverá o Congresso Internacional Náutica, um evento fechado para prefeitos, secretários e agentes do setor para discutir a retomada e as tendências do turismo pós-pandemia, além de proporcionar trocas de experiências entre o setor público e os principais influenciadores nacionais e internacionais do segmento náutico.

“O Brasil possui um dos maiores potenciais para o turismo náutico no mundo, mas representa apenas 0,4% do PIB mundial do setor. A falta de infraestrutura adequada inibe o crescimento e, enquanto a média mundial da participação de serviços e marinas no PIB do setor é de 58,3%, no Brasil é de apenas 3%. O Boat Show, além de promover negócios, também quer trazer soluções para que o setor náutico continue crescendo no país e sua costa mais bem explorada”, destaca Thalita Vicentini, diretora geral do evento.

Setor em alta

O crescimento expressivo do setor mesmo em meio à pandemia fez com que o Brasil superasse o mercado norte-americano em vendas de barcos no ano passado - em 2020, o faturamento chegou a R$ 761 milhões, o que representa um crescimento de 20% em comparação com o ano anterior. Segundo a Segundo a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Implementos (Acobar), responsável pelos dados, o resultado é explicado pelo público que, neste período, trocou as cidades grandes pelo litoral e interior. Em 2021, a expectativa de crescimento é de 10%, chegando a um faturamento de R$ 840 milhões.

Serviço - São Paulo Boat Show 2021

São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - São Paulo - SP

de 04 a 09 de novembro (confira horários no site)

Ingressos: R$ 80 público geral | R$ 40 acima de 65 anos | R$ 10 PCD

http://www.saopauloboatshow.com.br