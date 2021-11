Sophia Medina segue os passos do irmão e vence etapa internacional

Sofia Medina, irmã caçula do tri campeão mundial de surfe, Gabriel Medina, conquistou no domingo (21), o título mais importante de sua carreira até agora, o Saquarema Surf Festival Roxy Pro.

A etapa QS 3.000, que conta pontos para o ranking da World Surf League na América Latina, trouxe a liderança para a atleta.

"Eu nem estou acreditando que acabei de ganhar um QS 3000. Esse sempre foi meu maior sonho, era uma das minhas maiores metas e estou muito feliz. Esse campeonato é um dos mais importantes do mundo hoje. Na América Latina, é o mais importante. É uma grande etapa para uma carreira de surfista. Tem muito tempo que não venço um campeonato e todo trabalho duro foi recompensado", disse Sophia.

Nas redes sociais, o irmão comemorou a vitória, e a comparou com a sua trajetória. "Campeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Vitória de gente grande, orgulho!!! Primeira vitória no WQS, não tem como não lembrar de quando eu comecei! Te amo @sophiamedina", publicou Gabriel.

Aos 15 anos, Gabriel foi o surfista mais jovem a vencer uma etapa da WSL, em Florianópolis. Em 2014, três anos após a conquista desta etapa, Gabriel foi o primeiro brasileiro campeão mundial no surfe.

Para conquistar o feito do irmão, Sophia, que tem 3.500 pontos no ranking regional da WSL, precisa ficar entre as três melhores no ranking para conquistar uma vaga no WSL Challenger Series de 2022, para então entrar no circuito mundial de 2023.