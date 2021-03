Sony abre inscrições para a sexta temporada do Shark Tank Brasil

Com 74 episódios já exibidos e 296 empreendimentos impactados, o reality Shark Tank Brasil ganhará uma nova temporada no segundo semestre. Há cinco anos no ar, o programa comandado por empresários renomados, os temidos "tubarões", teve a sexta temporada confirmada pelo Sony Channel.

As inscrições para os empreendedores que quiserem apresentar seus negócios aos "sharks" já estão abertas no site da Sony Channel e vão até dia 30 de maio.

A sexta temporada do reality terá 13 episódios, assim como as edições anteriores, e deverá ser filmada no final do primeiro semestre, chegando à televisão na segunda metade do ano. Os novos episódios serão uma coprodução entre Sony Pictures Television (SPT) e Floresta Produções.

Os novos episódios devem continuar sendo comandados pelos empresários, jurados e "Sharks" Caito Maia, fundador e CEO da rede Chili Beans; José Carlos Semenzato, ligado ao Instituto Embelleze, à Espaçolaser e à OdontoCompany; João Appolinário, o fundador da Polishop; Camila Farani, investidora-anjo festejada; e Carol Paiffer, CEO e sócia-fundadora da ATOM S/A, maior empresa de traders da América Latina.

Além dos "tubarões" fixos, o reality traz personalidades famosas para julgar os empreendimentos apresentados aos jurados. Na última temporada, por exemplo, foi o ator Caio Castro, sócio de empreendimentos diversos como a construtora Nosso Lar e da Rede Black Beef, que deu o ar da graça em um dos episódios.

Shark Tank: o ator Caio Castro foi um dos "tubarões" na última temporada.

No Youtube, o canal do Shark Tank Brasil reúne mais de 400.000 assinantes e milhares de visualizações dos 74 episódios.

A franquia Shark Tank é baseada no reality Dragons' Den, criado pela Nippon TV, no Japão, e distribuída ao redor do mundo pela SPT para mais de 40 países. O programa oferece a empreendedores a oportunidade de lançar suas ideias de negócios para grandes investidores, conhecidos como “Tubarões", na esperança de conseguir fundos de investimento.