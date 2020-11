“Consegui comprar ações a preço de banana”, diz “shark” Carol Paiffer

A principal novidade da quinta temporada do Shark Tank Brasil, que estreia nesta sexta-feira (20), no canal Sony Brasil, responde pelo nome de Carol Paiffer. Ela é CEO e sócia-fundadora da ATOM S/A, sediada em Sorocaba, a maior empresa de traders da América Latina, cujo lucro líquido no primeiro trimestre de 2020 foi de 3,7 milhões reais.

Carol ocupa a cadeira deixada vaga pela Cristiana Arcangeli. Os demais quatro “sharks” continuam os mesmos: Caito Maia, fundador e CEO da rede Chili Beans; José Carlos Semenzato, ligado ao Instituto Embelleze, à Espaçolaser e à OdontoCompany; João Appolinário, o fundador da Polishop; e Camila Farani, investidora-anjo festejada.

“Para um negócio ser interessante ele precisa ser escalável”, diz a novata, dando pistas sobre o tipo de empresa no qual pretende investir no reality show. Perguntada se ganhou ou perdeu dinheiro do início da quarentena até aqui, responde sem pestanejar: “Eu ganhei muito dinheiro nessa pandemia. Até tomo cuidado ao dizer isso porque muitas vezes as pessoas te olham torto, porque não foi uma situação agradável”.

Em seguida, lembra de algo que dizia em suas palestras: “Warren Buffett tinha US$ 122 bilhões em caixa esperando uma crise. Não acho que ele esperava o coronavírus, mas estava esperando uma oportunidade para comprar barato. Também me preparei como ele e consegui comprar ações a preço de banana”.

Dá para fechar negócios sem aperto de mão? “A gente gosta muito do toque, é muito de abraçar, de apertar, mas dá sim”, responde. “Já fechei muitos negócios online e tenho empresas no mundo inteiro, investidores que nunca vi na vida. Não vai ser uma dificuldade”.

Instada a falar sobre seu lado casual, conta que acorda muito cedo para treinar, porque “empreendedor nunca sabe que horas vai parar de trabalhar”. Sua rotina de exercícios inclui corrida, hipismo e ciclismo. “Também toco piano e estrou aprendendo a tocar saxofone”, conta.

Assista a entrevista completa com a shark: